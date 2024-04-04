NBA附加賽生死鬥！解析各隊剩餘賽程強度　勇湖同日勝、拉開勝差

T1／衛冕軍中信特攻本季對雲豹7戰5敗！蔣淯安、李逸驊各有看法

▲雲豹主控蔣淯安對中信特攻砍下30分，幫助球隊以104：94贏球，雲豹本季對戰特攻取得5勝2敗的優勢。（圖／T1提供）
▲雲豹主控蔣淯安對中信特攻砍下30分，幫助球隊以104：94贏球，雲豹本季對戰特攻取得5勝2敗的優勢。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

T1台啤雲豹隊今（4）日以104:94擊敗新北中信特攻，整季雙方交手7次拿下5勝，場均只讓中信特攻攻下92.7分，自己則可砍下97.1分，可說是本季衛冕軍的「剋星」。對於在這個對戰組合的優勢，雲豹後衛蔣淯安認為和對方防守策略有關，而中信特攻主帥李逸驊則指出對方兩名本土後衛刁鑽，給予球隊造成一些麻煩。

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本季雲豹有著年輕球隊的特性，上限夠高，能夠在高水平競技中贏球，但也可能輸給後段班球隊，表現不夠穩定。不過他們似乎打中信特攻特別得心應手，今天贏球之後，這個賽季對戰特攻取得5勝2敗的優勢。

▲台啤雲豹後衛高錦瑋速度很快，與蔣淯安兩人給予中信特攻後防造成很大的壓力。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹後衛高錦瑋速度很快，與蔣淯安兩人給予中信特攻後防造成很大的壓力。（圖／T1聯盟提供）
對於這個對戰組合的優勢，今天攻下30分的雲豹主控蔣淯安認為，自己也不太清楚為什麼，但就這場比賽來看，中信特攻協防比較積極，所以就像雲豹主帥查爾斯（Charles Dube-Brais）說的，只要球的轉移速度夠快，就能夠產生空檔，所以他們在中場休息時特別強調兩個重點，一是降低失誤，一是加快球的流動。

中信特攻主帥李逸驊則提供另一個角度的看法，「對方兩個後衛蔣淯安和高錦瑋的速度都非常快，克羅馬這個點也創造很多機會，防守球員必須要蹲低全力去防守。」特攻後場和側翼有身材，並不怕碰撞，但面對靈巧的後衛，腳步要跟上不容易，加上林韋翰今天又是大傷後回歸，被雲豹3名外線球員屢屢在第一線突破，成為致命傷。

▲中信特攻主帥李逸驊表示，其實對上雲豹矮個子的後場，球隊應該有有很多打點機會，但有時候太刻意、太心急，硬要打點，反而讓攻勢停滯。（圖／T1聯盟提供）
▲中信特攻主帥李逸驊表示，其實對上雲豹矮個子的後場，球隊應該有有很多打點機會，但有時候太刻意、太心急，硬要打點，反而讓攻勢停滯。（圖／T1聯盟提供）
至於在進攻方面，李逸驊表示，其實對上雲豹矮個子的後場，球隊應該有有很多打點機會，但有時候太刻意、太心急，硬要打點，反而讓攻勢停滯，就算吸引包夾、創造出空檔，射手也不能有效把握。他認為這方面，年輕選手需要去了解每一場比賽球隊的優勢在哪裡，以此去做出調整。

今晚上半場特攻還領先1分，不過第三節戰局風雲色變，雲豹用一波25:6的高潮，不到6分鐘就取得雙位數的領先，甚至一度領先到22分。而在該節正是高錦瑋、蔣淯安、克羅馬3人合砍下26分，給了雲豹豐沛的進攻能量。

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