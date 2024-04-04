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美女主播住震央飯店10樓！嚇到全身發軟：以為會死在這

▲地震發生時，主播陳明樂剛好在震央附近的飯店，她嚇壞直呼「超像世界末日」。（圖／陳明樂臉書）
▲地震發生時，主播陳明樂剛好在震央附近的飯店，她嚇壞直呼「超像世界末日」。（圖／陳明樂臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

台灣於昨（3）日發生規模7.2大地震，各地都傳來災情，尤其花蓮特別慘重，目前已經造成全國9死、1067傷、663人受困及42人失聯。主播陳明樂也透露，地震發生時，她剛好在震央附近的飯店，讓她整個人嚇壞直呼「超像世界末日」。

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陳明樂在臉書發文透露，地震發生當下，她正好在震央附近，住在太魯閣國家公園山下的飯店裡，由於她住在10樓高樓層裡，能明顯感受到劇烈晃動，房內各種物品都應聲掉落，「只能說搖晃劇烈到我以為會死在這裡，超像世界末日」。

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▲陳明樂直接加入採訪行列，到臨時收容所去報導。（圖／陳明樂臉書）
地震結束後，陳明樂眼見房內家具大移位，滿地掉落的東西，讓她嚇到全身發軟，還是強撐著逃命，甚至直接加入採訪行列，到臨時收容所去報導，「其實整個心情是緊繃又餘悸猶存的，有人流離失所、有人枉送生命，天災真的無情又突然，希望大家都平安，還好我還活著…….」。

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▲主播張齡予爸爸經營的花蓮麗翔酒店，正對面剛好是倒塌的天王星大樓。（圖／翻攝自臉書）
無獨有偶，主播張齡予爸爸經營的花蓮麗翔酒店，正對面剛好是倒塌的天王星大樓，大樓若再位移1.5公分，很可能有倒塌危險，麗翔酒店也會受到波及，讓張齡予全家都提心吊膽，「一家人難過的夜不成眠，暗自垂淚祈禱不要壓下來。」但同時也承諾將會退訂退費，不會虧待原住客。

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