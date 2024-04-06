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台灣3G訊號6月底退場！沒換新機開「1功能」才能通話　查詢方式曝

▲台灣3G電信服務即將在6月底結束服務，民眾要開啟「VoLTE」才能繼續接聽電話。（圖／記者周淑萍攝）
▲台灣3G電信服務即將在6月底結束服務，民眾要開啟「VoLTE」才能繼續接聽電話。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

隨著5G蓬勃發展，3G即將退場，三大電信確定要在今年6月30日關閉3G服務，台灣電信市場邁向高音質4G通話（VoLTE ，Voice over LTE）時代，而按NCC統計，現階段還有1到2成用戶使用沒有VoLTE功能的舊手機，若不換新機，屆時可能會因為沒有訊號而無法撥接電話。因此在系統轉換之際，要先記得開啟VoLTE才能進行通話。《NOWnews》讓你一次了解iOS和Android系統該怎麼開啟？此外，只需要打一通電話就能確認有沒有開啟成功。

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📍3G何時退場？

使用了將近20年的3G網路，確定要在今年6月30日關閉。

▲3G服務結束後，電信商會把資源轉而持續優化4G、5G的服務上。（圖／官方提供）
▲3G服務結束後，電信商會把資源轉而持續優化4G、5G的服務上。（圖／官方提供）
📍哪些手機會受影響？

沒有開啟VoLTE或沒有支援VoLTE的手機，早於2017年的舊機種手機，按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援VoLTE。

📍iOS系統VoLTE設定路徑

「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」→「語音與數據」→開啟「VoLTE」。

📍Android系統VoLTE設定路徑

「設定」→「更多」→「行動網路」→按下「啟用VoLTE」並下滑找到「Wi-Fi通話」開啟。


📍中華電信+iOS 16.4後續版本，不需手動開啟

電信商為「中華電信」，且使用iPhone手機，作業系統為iOS 16.4後續版本，有這三要素，iPhone是看不到VoLTE選項，已經預設為開啟。《NOWnews》實際使用中華電信門號，搭配iPhone 15手機和iOS 17.4作業系統，在iPhone 手機內完全沒有看到「VoLTE」選項，且經過確認已經開啟VoLTE。

▲中華電信提供iPhone預設開啟VoLTE功能。（圖／官方提供）
▲中華電信提供iPhone預設開啟VoLTE功能。（圖／官方提供）
📍如何確認是否開啟VoLTE？

想要確認是否已經開啟VoLTE，其實只要接聽一通電話就能知道。接聽電話時觀察手機上面的訊號是否有出現「4G」或是「網路」的符號，如果有出現就是已經成功開啟VoLTE，但如果持續跳3G的訊號，則是還沒有設定成功，可以直接請電信商客服協助。

▲撥接電話時看到訊號顯示4G或是網路符號就是代表已經開啟VoLTE。（圖／記者周淑萍攝）
▲撥接電話時看到訊號顯示4G或是網路符號就是代表已經開啟VoLTE。（圖／記者周淑萍攝）

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