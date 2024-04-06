台灣3G訊號6月底退場！沒換新機開「1功能」才能通話　查詢方式曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
使用了將近20年的3G網路，確定要在今年6月30日關閉。
📍哪些手機會受影響？
沒有開啟VoLTE或沒有支援VoLTE的手機，早於2017年的舊機種手機，按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援VoLTE。
📍iOS系統VoLTE設定路徑
「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」→「語音與數據」→開啟「VoLTE」。
📍Android系統VoLTE設定路徑
「設定」→「更多」→「行動網路」→按下「啟用VoLTE」並下滑找到「Wi-Fi通話」開啟。
📍中華電信+iOS 16.4後續版本，不需手動開啟
電信商為「中華電信」，且使用iPhone手機，作業系統為iOS 16.4後續版本，有這三要素，iPhone是看不到VoLTE選項，已經預設為開啟。《NOWnews》實際使用中華電信門號，搭配iPhone 15手機和iOS 17.4作業系統，在iPhone 手機內完全沒有看到「VoLTE」選項，且經過確認已經開啟VoLTE。
📍如何確認是否開啟VoLTE？
想要確認是否已經開啟VoLTE，其實只要接聽一通電話就能知道。接聽電話時觀察手機上面的訊號是否有出現「4G」或是「網路」的符號，如果有出現就是已經成功開啟VoLTE，但如果持續跳3G的訊號，則是還沒有設定成功，可以直接請電信商客服協助。