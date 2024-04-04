台灣人都難接受！日清杯飯「鹹豆漿粥」賣到缺貨 日網曝真實反應
日本知名泡麵品牌「日清」時常推出特殊口味產品，近期日清就上架兩款台灣風味杯飯，分別為「台灣魯肉飯」及「台灣鹹豆漿粥」，只要用熱水沖泡即能享用，引起大量日本網友熱議，甚至不少人表示家裡附近超市都賣到缺貨。而日本網友購入後也分享了實際心得，令人意外的是，連部分台灣人都無法接受的鹹豆漿粥，竟然擄獲了日本民眾的心，不少人大讚口味溫和且豆香味濃，覺得非常美味。
記者賴禹妡／綜合報導
日清食品日前推出兩款台灣味產品，分別為「台灣魯肉飯」以及「台灣鹹豆漿粥」，並於3月18日開始販售。官網上介紹，台灣料理在日本廣受歡迎，尤其是女性族群，因此特別推出這兩款台灣文化口味杯飯，只要使用熱水沖泡5分鐘，免出國就能享用台灣味。
消息一出，立即引起大量討論，「台灣魯肉飯」、「台灣鹹豆漿粥」上市後，更有大批日本人購入嚐鮮，還有人在當地超商、超市發現呈現缺貨狀態，想買都買不到。針對日本網友在X平台上的反饋，多數人都覺得台灣滷肉飯帶有些許甜味，很合自己的口味，覺得非常好吃。
至於「台灣鹹豆漿粥」也有熱烈迴響，雖然不少日本網友沒實際吃過這款台灣特色早餐，但是因為有豆漿的豆香味，再加上低熱量、低脂肪，普遍獲得顧客好評，「豆漿味道帶有一絲醋和辣椒油，是我以前從未嚐過的味道，但非常溫和可口」、「這拿來當早餐是有道理的」。
日清官網介紹指出，「台灣魯肉飯」加入甜鹹醬油及八角、桂皮等多種香料，提升豬肉的鮮味，製造令人上癮的滋味。「台灣鹹豆漿粥」則在豆漿內加入醋的酸味，讓味道濃郁又溫和，還附上「加味特製香醬辣油」可以自行加入，為台灣經典早餐的杯餐版本。