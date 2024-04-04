Hello Kitty粉絲必收！統一時代百貨限量卡友禮 美人節彩妝3折起
統一時代百貨台北店2024「美人節」開打，今年除了化妝品限定優惠3折起外，還有萌氣爆表的Hello Kitty卡友禮，首日全館人潮較去年成長超過1成，今年最高回饋達25%，包含首6日化妝品、香氛、內衣推出滿2000送300，指定櫃位滿3000送300，其中吸引民眾搶購的HELLO KITTY 50週年限量卡友禮共有兩波，包括洗衣袋、冷飲杯、寢具組通通有！
記者鍾怡婷/綜合報導
統一時代百貨「美人節」檔期開跑，清明連假至4月7日前，化妝品、香氛、內衣推出滿2000送300，滿3000送300，若使用icash Pay綁定統一時代聯名卡滿6000再送500，合計最高消費滿6000就送1400，搭配館內多樣優惠活動，最高回饋達25%。
統一時代百貨觀察今年美人節首日化妝品熱銷榜，底妝、唇彩銷量大增，包含雅詩蘭黛細管唇膏、全新粉持久氣墊組合6折起、NARS特霧絲柔精準唇筆組合7折起，還有香奈兒不眠之夜限定版唇膏、YSL LOVESHINE系列水唇膏等限量新品皆為民眾搶購項目，同時，因連假出遊、出國潮，外出旅遊治裝需求增加，帶動女裝、休閒服飾業績成長2成。
此外，超粉嫩Hello Kitty也助陣統一時代百貨美人節，採用全新50週年DNA主題圖素，推出二波卡友禮，第一波4/2-4/5「粉可愛洗衣袋2入組」，包含粉色KITTY頭像造型洗衣袋及附提把的手提拉鍊洗衣袋，吊掛晾曬更方便，第二波4/11-4/14「粉沁涼吸管冷飲杯」，大容量700ml冷水杯，粉嫩色系搭配吸管超吸睛，會員當日消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換，各限量3000份。
不僅如此，整檔4/2-4/18加碼限定滿額禮HELLO KITTY「粉軟萌涼感被寢具組」內含床包、枕套兩個，以及高密度親膚材質的涼感被，KITTY可愛模樣讓人每天都期待躺床，凡全館指定櫃消費滿3萬元即可兌換乙組，或是持2000元發票即可用999元現金加購乙組，限量1000組，全系列可愛又實用，勢必掀起搶換風潮。
此外，101母親節黃金週於今（3）日起至4月9日開跑，凡刷聯名卡或中國信託信用卡，可優先享受母親節購物禮遇，全館國際精品、流行生活、美妝香氛及觀景台，當日單筆消費每滿NTD6,000送600元電子抵用券，高達10％回饋；珠寶腕錶單筆每滿NTD30,000送1,500元電子抵用券；刷台北101聯名卡再享最高3%回饋，最高可達13%。
針對現場申辦聯名卡的顧客，台北101推出TAIPEI 101 MALL APP快發快綁服務，不僅能夠快速核發、立刻享有購物樂趣，黃金週期間完成快發快綁的顧客，單筆消費滿台幣1萬元，即可兌換鼎泰豐小籠包5入乙份。