影／花蓮天王星主委哽咽落淚 希望一對一協助受災戶需求
3日上午7時58分發生7.2強震，花蓮市區一棟「天王星大樓」倒塌，造成花農一名康姓女輔導老師身亡，天王星大樓主委王貞云不捨落淚的同時，今（4）日也協助大樓受災戶與縣府進行住戶協調會，她表示目前大樓住戶7到8成都同意拆除，如何重建等待後續協商，但她認為現在最迫切的還是滿足天王星與其他受災戶共455戶的基本民生需求，希望除了市府團隊外，民間團體也能協助他們一對一的需求。
記者許若茵、朱永強／花蓮報導
天王星大樓主委王貞云接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，今天與大樓受災戶和縣府開會，目前有7到8成的住戶同意立即拆除，但如何重建也在等待縣政府回應。她表示目前大樓積極確認所有權人名單與租客聯絡方式，也有群組聯絡，有聽到補助資源第一時間都會轉發到群組，讓所有人都能知道，希望協助各個受災戶。
王貞云表示，雖然拆除大樓很重要，但目前最迫切的還是天王星與其他受災戶共455戶的民生基本需求，因為很多人當初急著逃難，不要說家當、行李箱，有的連鞋子都來不及穿，比較好的手機還有拿在手，雖然花蓮旅館公有提供3天免費住宿，但3天過後不知道何去何從？
王貞云哽咽落淚說，大樓住戶彼此感情都很好，但大家一夕之間一無所有，她看了也很難過，雖然有縣府的協助可以申請補助，但也不知道能撐多久，就算真的有補助款，拿了錢卻沒有交通工具可以去買，因此她呼籲除了縣府的協助外，如果有民間團體願意幫忙，可以一對一了解受災戶的需求，這個更能集中資源真正解決問題。