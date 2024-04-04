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梁朝偉、劉嘉玲近5億豪宅疑曝光！情趣套房「透明衛浴」引人遐想

▲梁朝偉（左圖右）、劉嘉玲近5億上海豪宅，疑遭搬家公司曝光，套房內的「透明衛浴」格外引人遐想。（圖／翻攝自劉嘉玲Instagram、小紅書）
▲梁朝偉（左圖右）、劉嘉玲近5億上海豪宅，疑遭搬家公司曝光，套房內的「透明衛浴」格外引人遐想。（圖／翻攝自劉嘉玲Instagram、小紅書）

記者黃雅琪／綜合報導

香港影帝影后梁朝偉、劉嘉玲近日疑似正在搬家，搬家公司在社群平台上分享一段影片，曝光上海一棟3層樓、價值1.1億元人民幣（約新台幣4.9億元）的豪宅內部裝潢，可以見到金雞百花影后獎座、隨地放的珍貴愛馬仕包、高檔傢俱，房間內還有透明廁所，擺放著可以洗鴛鴦浴的按摩浴缸，引人遐想。

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▲影片中最吸睛的一處，莫過於房間內的透明衛浴。（圖／小紅書）
▲影片中最吸睛的一處，莫過於房間內的透明衛浴。（圖／小紅書）
▲金雞百花影后獎座。（圖／小紅書）
▲金雞百花影后獎座。（圖／小紅書）
▲名家指定高價鋼琴。（圖／小紅書）
▲名家指定高價鋼琴。（圖／小紅書）
中國大陸一家搬家公司，近日在社群平台分享工作影片：「今天給香港知名影后日式搬家，師傅一進門就感慨『不愧是明星，太有氣質啦！』」雖然沒有點名是哪位名人的住處，但網友紛紛猜測是梁朝偉、劉嘉玲的豪宅，因為影片一開始就露出「金雞百花影后」獎座，還拍到國際演奏家最愛用的知名鋼琴，前述兩項細節剛好吻合，曾憑《好奇害死貓》獲獎的劉嘉玲、梁朝偉為拍攝電影《風再起時》學琴的關聯處。

▲搬家公司疑似曝光梁朝偉與劉嘉玲的豪宅內部。（圖／小紅書）
▲▼搬家公司疑似曝光梁朝偉與劉嘉玲的豪宅內部。（圖／小紅書）
▲搬家公司疑似曝光梁朝偉與劉嘉玲的豪宅內部。（圖／小紅書）
 
▲珍貴名牌包隨處擺放。（圖／小紅書）
▲▼珍貴名牌包隨處擺放。（圖／小紅書）
▲珍貴名牌包隨處擺放。（圖／小紅書）
 
豪宅內部有3層樓高，宛如五星級飯店般的裝潢氣派又奢華，桌子上擺滿價值不菲的高價藝術品，廚房內的餐具全是純銀製品，最吸睛的當然是女主人的衣帽間，高端精品品牌的珠寶首飾、名錶、限量款包包、訂製鑲鑽禮服應有盡有；酒櫃裡面擺滿總價上百萬的紅酒、茅台酒，豪華享受令人難以想像。

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