天熱皮膚問題多！皮膚科醫師曝光不同位置「癢癢」隱藏的8種疾病

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成因：過敏、刺激、流汗、接觸、搔抓、感染如疥瘡
好發位置：全身都有可能
如何避免：保持乾爽、避免搔抓、穿棉質寬鬆的衣物
🟡蕁麻疹
成因：食物過敏、藥物、疫苗、感染或確診、壓力大、自體免疫疾病、物理性
好發位置：全身都有可能
如何避免：規則服藥，不能自己停藥否則很快就復發，觀察可能誘發原因必儘量避免
🟡汗皰疹
成因：常碰水、清潔劑、噴酒精、香港腳、金屬過敏
好發位置：手掌腳掌
如何避免：避免刺激與過度洗手，勤保濕，治療香港腳，避免金屬飾品或含金屬較多的食物
🟡脂漏性皮膚炎
成因：皮屑芽孢菌增生、熬夜晚睡壓力大
好發位置：頭皮、眉心、鼻翼兩側，少數在腋下、胸背或陰阜
如何避免：作息正常，避免辛辣刺激的飲食
🟡玫瑰斑（酒糟皮膚炎)
成因：蠕形蟎蟲增生、體質、神經血管活性不穩定、常做臉/去角質/敷面膜、長期使用類固醇、皮膚菌落失衡
好發位置：中臉出現泛紅血絲或是丘疹膿皰、酒糟鼻
如何避免：建議檢驗蠕形蟎蟲數量，若超標須使用特效藥。保養越簡單越好
🟡香港腳
成因：黴菌感染、悶濕流汗
好發位置：腳底、趾縫，少數在手也會有
如何避免：保持乾爽，鞋襪脫鞋需定期消毒以免復發。
🟡異位性皮膚炎
成因：皮膚屏障受損、皮膚上的金黃色葡萄球菌超標、菌落失衡、過敏體質
好發位置：手肘屈側、膝膕窩、臉部、頸部、全身乾燥
如何避免：溫和清潔、避免悶濕留汗、積極保濕、作息飲食正常、避免加工食品、環境需定期消毒。
🟡尿毒性瘙癢
成因：腎功能不佳或洗腎
好發位置：全身
如何避免：避免搔抓，認真保濕