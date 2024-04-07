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天熱皮膚問題多！皮膚科醫師曝光不同位置「癢癢」隱藏的8種疾病

▲天熱皮膚問題逐漸增加，皮膚科周宛儀醫師一口氣分享8種皮膚疾病的成因、好發位置，以及該如何避免。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）
▲天熱皮膚問題逐漸增加，皮膚科周宛儀醫師一口氣分享8種皮膚疾病的成因、好發位置，以及該如何避免。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

天氣開始變熱，身體這邊癢，那邊癢，身體癢癢看似小問題，但也可能抓出大毛病來！真心皮膚科診所院長周宛儀醫師表示，抓癢過頭可能會抓出傷口，甚至產生續發性的感染。較厲害的搔癢建議還是要使用藥物，才具有效果，一般市面上的涼感藥妝品只能稍微舒緩，並沒有治療的效果。周宛儀醫師一口氣分享8種關於皮膚疾病懶人包，包含：成因、好發位置，以及該如何避免，讓你一次就看懂。

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🟡濕疹

成因：過敏、刺激、流汗、接觸、搔抓、感染如疥瘡
好發位置：全身都有可能
如何避免：保持乾爽、避免搔抓、穿棉質寬鬆的衣物

🟡蕁麻疹

成因：食物過敏、藥物、疫苗、感染或確診、壓力大、自體免疫疾病、物理性
好發位置：全身都有可能
如何避免：規則服藥，不能自己停藥否則很快就復發，觀察可能誘發原因必儘量避免

▲蕁麻疹反覆發作斷不了根，當心是飲食吃錯地雷食物。（圖／吳政翰提供）
▲蕁麻疹容易因為食物過敏、藥物、感染、壓力大、自體免疫疾病等復發。（圖／吳政翰提供）
🟡汗皰疹

成因：常碰水、清潔劑、噴酒精、香港腳、金屬過敏
好發位置：手掌腳掌
如何避免：避免刺激與過度洗手，勤保濕，治療香港腳，避免金屬飾品或含金屬較多的食物

🟡脂漏性皮膚炎

成因：皮屑芽孢菌增生、熬夜晚睡壓力大
好發位置：頭皮、眉心、鼻翼兩側，少數在腋下、胸背或陰阜
如何避免：作息正常，避免辛辣刺激的飲食

🟡玫瑰斑（酒糟皮膚炎)

成因：蠕形蟎蟲增生、體質、神經血管活性不穩定、常做臉/去角質/敷面膜、長期使用類固醇、皮膚菌落失衡
好發位置：中臉出現泛紅血絲或是丘疹膿皰、酒糟鼻
如何避免：建議檢驗蠕形蟎蟲數量，若超標須使用特效藥。保養越簡單越好

▲蠕形蟎蟲超標容易出現的皮膚狀況。(圖／翻攝皮膚科 周宛儀醫師Blog)
▲蠕形蟎蟲超標是造成玫瑰斑的主因。(圖／翻攝皮膚科 周宛儀醫師Blog)
🟡香港腳

成因：黴菌感染、悶濕流汗
好發位置：腳底、趾縫，少數在手也會有
如何避免：保持乾爽，鞋襪脫鞋需定期消毒以免復發。

🟡異位性皮膚炎

成因：皮膚屏障受損、皮膚上的金黃色葡萄球菌超標、菌落失衡、過敏體質
好發位置：手肘屈側、膝膕窩、臉部、頸部、全身乾燥
如何避免：溫和清潔、避免悶濕留汗、積極保濕、作息飲食正常、避免加工食品、環境需定期消毒。

▲異位性皮膚炎患者長期皮膚搔癢脫屑、反覆發作，可能嚴重影響生活。（圖／ingimage）
▲異位性皮膚炎患者應該要採用溫和的方式清潔，同時避免悶濕留汗，並加強肌膚保濕。（圖／ingimage）
🟡尿毒性瘙癢

成因：腎功能不佳或洗腎
好發位置：全身
如何避免：避免搔抓，認真保濕

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