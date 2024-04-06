民眾黨YT拍節目開箱黨籍立委辦公室　雙黃辦公室竟都不裝修

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而在辦公室中，本來放著滿滿書籍的書櫃，也被黃國昌拿來放一下「機密檔案」，黃國昌也要求有字要馬賽克，這當中的案件有很多都是黃國昌擔任上一任立委時就在追蹤的案子。而在黃國昌辦公室的隔壁有一間接待客人用的空間，黃國昌也表示就不想動了，就放著，另外則有購買一張新的板子。黃國昌說，白板8000多，加上兩張木桌，總價僅1萬4000元。黃國昌也說，在新國會裡面的主要三個工作，就是修法、監督以及預算的審查。
黃珊珊的立委辦公室則是在7樓，與民進黨的立委莊瑞雄、許智傑、國民黨的蘇清泉為鄰居。黃珊珊笑說，自己的辦公室實在沒什麼特色，看別人的很有特色，但她完全沒有打理人就進去了，黃指出，她的辦公室是前立委蘇震清的辦公室，在她進來前就打理得很好，然後她就幾乎完全沒有動，家具還OK、維護的也很好，幾乎是拎著皮箱就進去，只有多幾個從競辦拿去的架子桌子，再買個小架子279元。
黃珊珊也公布的了自己的療育空間，在她的辦公桌前面有一櫃支持者送的禮物，她說很感謝支持者送她很多暴暴龍，有二三十隻，還有杯子、小模型與黃珊珊養的狗「小俠」的模型，看了心情就很好。
談到從市議員來到立院的感覺，黃珊珊坦言很不習慣，因為議會比較單純，就60幾個人；但立院有100多人，人多之外、事情多，制度也讓很多委員很忙，7點半就要去登記，不像議會「10點才開會」。黃珊珊也談到，希望在財政委員會中，推動租屋市場透明、房屋稅、租屋市場等。