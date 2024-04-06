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民眾黨YT拍節目開箱黨籍立委辦公室　雙黃辦公室竟都不裝修

▲黃國昌立委辦公室承接趙天麟的辦公室，毫無裝修直接上班。（圖／取自民眾黨ＹＴ頻道）
▲黃國昌立委辦公室承接趙天麟的辦公室，毫無裝修直接上班。（圖／取自民眾黨ＹＴ頻道）

記者邱新博／台北報導

2024大選後，除了選出新總統之外，也建立了新國會的組成，民眾黨在新國會中獲得了8席。而自新國會開始，民眾黨也在Youtube頻道中開箱立法委員的辦公室，開創了「國會台8線」的新節目，有黨團主任與副主任陳智菡、陳思宇擔任主持人，前兩集也公開了「雙黃」立委黃國昌、黃珊珊的辦公室，兩人在辦公室的裝潢上都非常節儉，內部裝潢沿用前一位委員的辦公室。

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黃國昌的委員辦公室位於立法院中興大樓11樓，旁邊的鄰居有民進黨立委陳亭妃、賴瑞隆以及立委王美惠，而黃國昌本身的辦公室的前任立委則是退選連任的趙天麟。黃國昌說，「整間辦公室我進來沒有改裝過，完全是前一位委員他使用的格局。雖然對他的格局我也不是這麼滿意，」但為了趕快就開始工作，不要花時間不要浪費公帑，就維持它原本的樣子，另外添購兩張木桌。

而在辦公室中，本來放著滿滿書籍的書櫃，也被黃國昌拿來放一下「機密檔案」，黃國昌也要求有字要馬賽克，這當中的案件有很多都是黃國昌擔任上一任立委時就在追蹤的案子。而在黃國昌辦公室的隔壁有一間接待客人用的空間，黃國昌也表示就不想動了，就放著，另外則有購買一張新的板子。黃國昌說，白板8000多，加上兩張木桌，總價僅1萬4000元。黃國昌也說，在新國會裡面的主要三個工作，就是修法、監督以及預算的審查。

黃珊珊的立委辦公室則是在7樓，與民進黨的立委莊瑞雄、許智傑、國民黨的蘇清泉為鄰居。黃珊珊笑說，自己的辦公室實在沒什麼特色，看別人的很有特色，但她完全沒有打理人就進去了，黃指出，她的辦公室是前立委蘇震清的辦公室，在她進來前就打理得很好，然後她就幾乎完全沒有動，家具還OK、維護的也很好，幾乎是拎著皮箱就進去，只有多幾個從競辦拿去的架子桌子，再買個小架子279元。

黃珊珊也公布的了自己的療育空間，在她的辦公桌前面有一櫃支持者送的禮物，她說很感謝支持者送她很多暴暴龍，有二三十隻，還有杯子、小模型與黃珊珊養的狗「小俠」的模型，看了心情就很好。

談到從市議員來到立院的感覺，黃珊珊坦言很不習慣，因為議會比較單純，就60幾個人；但立院有100多人，人多之外、事情多，制度也讓很多委員很忙，7點半就要去登記，不像議會「10點才開會」。黃珊珊也談到，希望在財政委員會中，推動租屋市場透明、房屋稅、租屋市場等。

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