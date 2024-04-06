新國會戰場多！民進黨立委三大聲量王　白眼女神最吸睛

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綠營聲量最高者，為「白眼女神」的新科立委黃捷，她獲得超過10.7萬則總聲量，好感度達到0.49。先前擔任議員的黃捷，早在全國擁有高知名度，舉手投足備受網友關注，開議日當天，藍委羅智強提到高雄，黃捷因不滿發言內容欲搶走羅手中麥克風，與藍委徐巧芯爆發口角衝突，兩人在議場中央互罵叫囂，「雙珠對決」引發網友關切。
此外，前總統陳水扁日前邀請黃捷上電台分享從政歷程，並引述外界評論，認為黃捷快則2026、最慢2034會是高雄市長熱門人選，「比阿扁當選台北市長時年輕」；不過，黃捷謙虛說，她還在學走，遑論學飛，眼前重要的還是做好稱職的國會議員。
身為外交及國防委員會召委的王定宇，調查期間內獲得超過9.2萬則的總聲量，好感度0.36。他常在社群網站與網友互動，面對時事議題，或是國防外交議題，常親上火線為黨辯護。
已婚的王定宇在2021年被媒體爆料，與議員顏若芳「分租房間同居」，事情曝光後，王定宇稱他是以每月8000元向顏若芳「分租房間」，因此王定宇也在網路被網友酸「王八千」。
本屆最資深的立委柯建銘，擁有約8萬多則總聲量，好感度僅0.22，在立法院新會期，頻頻與立委黃國昌槓上、爆發口角，包含柯建銘曾嗆黃國昌不懂議事規則，不要把大家當白痴、「有人心理素質永不改變，是很可惜的！難道要再吵兩年？」等，柯建銘不只左攻民眾黨，也右打國民黨，相關言論都引起網友討論。