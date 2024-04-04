花蓮強震 日本學者稱台灣倒塌大樓有共同特徵：1樓「只有柱子」
台灣昨（3）日早上遭遇近25年以來最嚴重的地震，規模7.2強震造成災情，位於花蓮市區的天王星大樓發生倒塌，其中一名康姓女老師也因此不幸喪命。對此，有日本學者指出，台灣在地震中倒塌的大樓有一個共同特徵，那就是「1樓只有柱子，而上面有7樓或10幾樓的建築」。
記者倪浩軒/綜合報導
《朝日電視》在報導台灣這次花蓮地震的災情時，指出1999年921大地震造成超過2400人喪生，當時，許多疑似不合格的建築品質成為焦點，有些建築在混凝土中混入了鐵桶，從那之後，台灣建築物的抗震能力就獲得長足進步。
日本東京工業大學名譽教授和田章，在接受《朝日電視》訪問時表示，台灣新建築的技術「在某些方面比日本更先進」，像是為了讓建築物不容易搖晃，在建築物中使用減震橡膠，這類技術自1999年後，在台灣得到相當的發展。
不過，和田章也指出，台灣在地震中倒塌的建築物有一個共同特徵，那就是「一樓只有柱子支撐，而上面有7樓或10幾樓的建築」。和田章認為，如此一來，1樓的柱子損壞時，整個建築物可能會倒塌或傾斜，這種特徵的破壞性是顯著的。
和田章表示，這種毀損方式在日本並不常見，最後也建議台灣，如果能夠根據現行的抗震標準，對老舊建築物進行檢討，並實施一些補強措施，應該是一個值得努力的加強方向。