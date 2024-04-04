離天王星只差1.5公分！花蓮飯店千金張齡予哭了：隨時會壓下來
花蓮昨（3）日發生規模7.2級地震，天王星大樓突然崩塌，一位女老師返家救貓喪命釀成1死，目前大樓傾斜角度持續超過60度，為避免大樓倒塌波及鄰近的建築物，工作人員暫時堆放沙石等加固大樓底部，預計明日開始拆除大樓。知名女主播張齡予家裡經營的「花蓮麗翔酒店」就在天王星大樓旁邊，她心急如焚地發文表示，該大樓不斷傾斜，已經位移6.5公分，只差1.5公分就會影響到自家的飯店，「隨時會壓下來」，希望拆除計劃快點進行，解除她們的危機。
記者江芷稜／綜合報導
張齡予表示，父親用心經營麗翔酒店，花大錢把結構補強，沒想到天外飛來橫禍，天王星大樓一夜位移6.5公分，只要再1.5公分，整棟樓恐怕就要倒塌，首當其衝就是花蓮麗翔酒店，擔憂父親幾十年的心血就要蒙難，一家人難過的夜不成眠，不停刷著媒體群組，暗自垂淚祈禱不要壓下來，慘痛損失無法估計。
她透露天王星過去曾列為危樓，有關單位卻沒行動，才會釀成大禍，所幸飯店工作人員訓練有素，沒有造成傷亡，目前僅有財損，同仁忙著善後救災，買許多安全帽陪同客人回去拿行李、安撫現場客人，並連夜拉線把公務電腦搶救出來，繼續處理後續的退房潮，「花蓮麗翔在重災區，都還不算脫離險境⋯隨時有可能被壓下來，人根本不能進去飯店」，懇求顧客給酒店一點時間處理。
張齡予也表示，由於麗翔酒店位在災區，無法提供震災客房免費住宿，但家人堅持要串連花蓮縣旅館商業同業公會的愛心企業，一起提供短期愛心住宿，給救難人員及受災鄉親，希望將傷害降到最低，未來憾事不再發生。目前天王星大樓正在進行最後評估，預計5日開始拆除。
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