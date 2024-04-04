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離天王星只差1.5公分！花蓮飯店千金張齡予哭了：隨時會壓下來

▲花蓮天王星大樓位移6.5公分，且還在持續傾倒中，讓張齡予相當憂心它傾倒後影響到自家的花蓮麗翔酒店。（圖／張齡予FB）
▲花蓮天王星大樓位移6.5公分，且還在持續傾倒中，讓張齡予相當憂心它傾倒後影響到自家的花蓮麗翔酒店。（圖／張齡予FB）

記者江芷稜／綜合報導

花蓮昨（3）日發生規模7.2級地震，天王星大樓突然崩塌，一位女老師返家救貓喪命釀成1死，目前大樓傾斜角度持續超過60度，為避免大樓倒塌波及鄰近的建築物，工作人員暫時堆放沙石等加固大樓底部，預計明日開始拆除大樓。知名女主播張齡予家裡經營的「花蓮麗翔酒店」就在天王星大樓旁邊，她心急如焚地發文表示，該大樓不斷傾斜，已經位移6.5公分，只差1.5公分就會影響到自家的飯店，「隨時會壓下來」，希望拆除計劃快點進行，解除她們的危機。

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▲目前懷孕20周的三立主播張齡予，在粉專分享右胸出現5公分硬塊的驚魂記。（圖／張齡予臉書）
▲美女主播張齡予是花蓮麗翔酒店千金。（圖／張齡予臉書）
張齡予表示，父親用心經營麗翔酒店，花大錢把結構補強，沒想到天外飛來橫禍，天王星大樓一夜位移6.5公分，只要再1.5公分，整棟樓恐怕就要倒塌，首當其衝就是花蓮麗翔酒店，擔憂父親幾十年的心血就要蒙難，一家人難過的夜不成眠，不停刷著媒體群組，暗自垂淚祈禱不要壓下來，慘痛損失無法估計。

▲花蓮天王星大樓持續傾倒中，讓張齡予全家都擔心地哭了。（圖／張齡予FB）
▲花蓮天王星大樓持續傾倒中，讓張齡予全家都擔心地哭了。（圖／張齡予FB）
她透露天王星過去曾列為危樓，有關單位卻沒行動，才會釀成大禍，所幸飯店工作人員訓練有素，沒有造成傷亡，目前僅有財損，同仁忙著善後救災，買許多安全帽陪同客人回去拿行李、安撫現場客人，並連夜拉線把公務電腦搶救出來，繼續處理後續的退房潮，「花蓮麗翔在重災區，都還不算脫離險境⋯隨時有可能被壓下來，人根本不能進去飯店」，懇求顧客給酒店一點時間處理。

▲今早7.2強震影響花蓮當地旅宿，傳出今日旅客退訂至少5成，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也首次公開透露自己家的飯店就是花蓮麗翔飯店，因就在倒塌的天王星大樓旁，此次影響最大。（圖／翻攝麗翔酒店連鎖花蓮館臉書）
▲花蓮7.2強震影響當地旅宿，麗翔酒店首當其衝。（圖／翻攝麗翔酒店連鎖花蓮館臉書）
張齡予也表示，由於麗翔酒店位在災區，無法提供震災客房免費住宿，但家人堅持要串連花蓮縣旅館商業同業公會的愛心企業，一起提供短期愛心住宿，給救難人員及受災鄉親，希望將傷害降到最低，未來憾事不再發生。目前天王星大樓正在進行最後評估，預計5日開始拆除。


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