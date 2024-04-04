見愛犬玩「會呼吸的泥球」！她嚇壞捧去醫院 洗12小時真面目萌爆
英國奇切斯特（Chichester）一名飼主某天發現狗狗在玩一團「會呼吸」的泥巴球，嚇得她趕緊將泥巴團送去獸醫院求助，獸醫仔細清洗泥土後，才發現原來受困的是一隻可愛的小刺蝟，所幸小刺蝟只是驚嚇過度，在獸醫細心照顧下，數週後就恢復健康了。
記者賴禹妡／綜合報導
該名飼主當時目睹狗狗相當興奮地在玩一團泥巴球，將泥巴球放在地上不停滾來滾去，正當她好奇地走近觀察，才發現那團泥巴球竟在「呼吸」，驚嚇過後才意識到裡面可能是一隻生物，因此趕緊送往布倫特洛奇野生動物醫院（Brent Lodge Wildlife Hospital）救治。
獸醫接過該團泥巴球仔細檢查，認為受困在裡頭的應該是一隻小型哺乳類動物，醫療團隊用了12小時慢慢搓洗掉泥土團，這才看到原來被救援的是一隻小刺蝟。當時小刺蝟正處於驚嚇狀態，非常不穩定，因此獸醫等到隔日才細心地將剩餘泥土全數清除。
小刺蝟在接受數週照顧後，終於從虛弱的模樣逐漸恢復健康，回復到原來的狀態。幸運的是，狗狗在玩「泥巴團」時，並沒有被刺蝟扎到出現傷口，也讓飼主鬆了一口氣，直呼未來一定會好好注意狗狗在戶外的狀況。