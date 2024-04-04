台灣地震牽動全球半導體供應鏈！外媒估「3科技產品」恐因而漲價

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《地鐵報》報導指出，手機、筆記型電腦、電視可能會因為晶片短缺變得更加昂貴，疫情後這這些科技產品的需求飆升，本來就供應吃緊，而一旦台積電無法完美運作，很快就會對世界其他地區產生影響。
報導還指出，除了手機、筆記型電腦、電視之外，汽車供應也可能會受到衝擊，新車交貨延遲，因而推高價格。
台積電昨日深夜發表聲明，稱在地震發生後的10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率更已超過80％。雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外（EUV）光刻設備皆無受損。台積電今晚的最新聲明則表示，建廠工地已經於今日確認安全後恢復施工，處於震幅較大地區的部分生產線，則預計需要較長的時間調整校正以回復自動化生產。台積電強調，已有資源到位以加速達到全面復原，且持續復工中，同時也與客戶保持密切溝通，將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。
台積電產能令全球關注，輝達今日也發聲明表示，預估台灣地震不會對輝達供應造成任何影響。而根據《CTWANT》報導，資深產業顧問陳子昂認為，台積電受地震影響相當有限，不至於影響科技產品售價。
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