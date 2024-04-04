天王星大樓明拆除！罹難者康老師的友人發聲：希望能找到貓咪
台灣花蓮近海地區昨（3）日上午7時58分發生7.2強震，導致位於市區的天王星大樓倒塌，一名康姓女老師也因此不幸喪命。天王星大樓預計明早9點實施拆除作業，康老師的友人表示，康老師所養的愛貓目前尚未證實已經不在，因此公布貓咪相關特徵資訊，希望大家幫忙找尋。
記者倪浩軒/綜合報導
據了解，天王星大樓的罹難者康老師，當天早上原本已經跑出室外，但疑似為了救家中的貓又重新衝回屋內，結果大樓數秒後倒塌，康老師不幸喪命。
今日下午最新消息，搜救人員表示，在搜救過程中未見到貓，也沒有聽到貓叫，目前康老師的貓下落何處仍是未知數。在昨日搜救過程中，一度有用雷達偵測在1樓偵測到生命反應，但搜救人員認為這個信號是來自康老師的貓的可能性不高。
康老師的友人表示，目前沒有任何已證實的消息說明貓已經不在，貓咪說不定還在7樓，希望大家能幫忙注意，協助康老師找到貓咪的行蹤。康老師的友人也公布貓咪的照片與特徵，「女生、已結紮、有打晶片，綠眼睛、前腳一隻橘襪一隻短白襪，腹部毛被自己舔光，有點膽小」。
若有相關消息，請與康老師的友人聯絡。網友們紛紛在底下留言集氣，希望能傳出好消息。