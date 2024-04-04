官大元淚灑大巨蛋！中信兄弟「最後一次登板」 王建民相擁近3秒
今（4）日中信兄弟第二天的大巨蛋主場賽事，兄弟在5局下靠著許基宏的關鍵三壘安打，送回2分致勝分，最後以5：3擊敗台鋼雄鷹。重要的是，賽後也進行了「逆轉的王牌」官大元的引退儀式，投出他生涯的最後一球，全隊球員都上場，並送上向日葵和官大元致意，本人也不禁落淚，場面相當溫馨感人。
記者林之越/台北報導
賽後，兄弟熄滅大巨蛋的全場燈光，派出隊內各個球員站上自己的守備位置，並模擬比賽時的情況，主持人小白也說道：「中信兄弟派出救援投手，官大元！」眼見官大元從板凳席走上投手丘，並和兄弟投手教練王建民擁抱長達3秒之久，當下也隨即落淚。
官大元在引退感言中說道：「投過1萬5,000人的比賽，也投過2萬人的比賽，在2萬人面前講話還是頭一次，也感謝球團在這個日子舉辦引退儀式，並謝謝行政團隊、後勤人員的付出。」官大元接著謝謝兄弟集團在選秀中選進他，並讓他成為第一個在大巨蛋畢業典禮的選手，並向家人表達感謝。
致詞中官大元談到：「知道成功從來都不只是一個點，而是一個持續的線，所以一直抱持著，努力不一定會成功，但再多堅持一下下，可能會少很多遺憾的想法去奮鬥。」
官大元獲得「轉運手」稱號有原因，他生涯累計44場後援勝，位居中職歷史第2，僅次於兄弟前輩劉義傳的47勝，且後援勝率高達6成77，在所有至少30場比賽後援勝的投手中高居第1。
值得一提的是，官大元是少數沒有三級棒球科班背景的職棒球員，直到19歲才接受科班訓練，2011年選秀第四輪第4順位被兄弟選中，27歲職棒首年就以中繼投手身份拿到10勝，也獲得當年新人王，2015年以19次中繼成功再獲頒中繼王。
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