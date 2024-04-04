7.2強震不恐慌！前加拿大安全情報局分析師震驚：台灣人堅韌務實
台灣花蓮地區3日一早發生規模7.2強震，截至4日晚間21時已有10人死亡，各地災情也頻傳，引起國際間關注。現居台北的前加拿大安全情報局分析師「J Michael Cole」（寇謔將）坦言，他對於台灣人的韌性感到震驚，除了沒有展現出過度恐慌，還照常上班、上課，讓他驚呼「台灣人在每一個環節都展現了堅韌、務實」。
記者賴禹妡／綜合報導
台灣發生7.2強震後，J Michael Cole先是在社群平台X（前推特）發布相關消息，晚間又發文表示「我再次對台灣人民的韌性感到震驚」。他提到，這次規模7.2地震是台灣25年以來發生的最強地震，甚至伴隨多達上百次餘震，其中還有2次是6級以上，造成台灣民眾傷亡。
J Michael Cole指出，考量到7.2強震的威力，情況有可能會更糟，但台灣人在地震發生後，即使遇到交通中斷的難題，仍尋求其他上班的方式，孩子們也照常上學，甚至餐廳都坐滿顧客。而救援人員迅速部署到最嚴重的受災區，「在每一個環節都展現了堅韌、務實，沒有半個台灣人在慌張」。
事實上，中央氣象署地震測報中心指出，第一起7.2強震至4日下午4時，總共有387次地震紀錄，當中包含1次主震、386起餘震，其中106起被標示為顯著有感地震。氣象署地震測報中心主任吳健富也提醒，雖然目前餘震頻率正在緩慢下降，但近幾天仍要留意餘震發生。