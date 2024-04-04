花蓮大地震後仍有電力　王美花：電網韌性對穩定供電有貢獻

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王美花指出，包括儲能電池快速反應、抽蓄水力機組的調度彈性、分散式綠能的供電效果以及燃氣機組重新併網後可以快速升載，都對穩定供電有貢獻，也感謝台電公司同仁展現專業，讓絕大多數國人可以在重大地震後，仍有穩定電力可使用。
王美花表示，由於和平電廠為北東電網樞紐，昨日陪同總統蔡英文、行政院長陳建仁前往中央災害應變中心時，即請內政部長林右昌指揮官協助調度直升機，也感謝國防部快速支援，讓台電的發電及維修員工能夠在交通暫時中斷的時候，就可以搭乘直升機投入電廠維修工作。
台電說明，和平電廠兩部機組，原規劃2號機於清明連假開始進行大修，就電力調度的估算而言，僅減少1號機約65萬瓩的供電能力。和平電廠初判1號機為水牆管破，人員已在積極搶修中，預計8日晚間前可恢復供電。2號機則將利用大修期程進行修復。另因應電廠周遭山坡壁土石崩落情形，台電也將協助巡視輸電線及鐵塔全線安全。
台電表示，地震發生後，大約有320萬瓩跳脫電網，後續各電廠緊急檢查相關設備，包括通霄電廠5號機、國光一部機、海湖兩部機陸續回歸併聯發電。而台電投入5,200人次搶修人力，動員車輛及機具，經過台電各地同仁緊急搶修，截至4日17時尚餘337戶待復電。部分機組尚待搶修，線路部分只要道路搶修暢通，台電會立刻投入修復工作。
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