在台沒碰過這麼大的地震！外籍上班族躲桌下　曝：台灣同事也很怕

新加坡女星在台遇地震！嚇得在IG留「遺言」：從未感到如此害怕

▲新加坡女藝人林湘萍（圖右）表示，自己在台灣生活已經9年，一直住在台北，昨日早上的大地震讓她嚇壞了。（合成圖／NOWnew影像中心，翻攝自林湘萍的IG）
▲新加坡女藝人林湘萍（圖右）表示，自己在台灣生活已經9年，一直住在台北，昨日早上的大地震讓她嚇壞了。（合成圖／NOWnew影像中心，翻攝自林湘萍的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

台灣昨（3）日早上遭遇規模7.2地震，是近25年以來最強烈的地震，引發世界關注。新加坡媒體《亞洲新聞台》訪問了兩位在地震發生時，人在台灣的新加坡女藝人，兩人都直呼非常害怕，稱地震瞬間搖晃大到幾乎「沒辦法走直線」，簡直就跟電影中的場景一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新加坡女藝人林湘萍表示，自己在台灣生活已經9年，一直住在台北，昨日早上的大地震讓她嚇壞了。（圖／翻攝自林湘萍的IG）
▲新加坡女藝人林湘萍表示，自己在台灣生活已經9年，一直住在台北，昨日早上的大地震讓她嚇壞了。（圖／翻攝自林湘萍的IG）
《亞洲新聞台》訪問了嫁來台灣的女藝人林湘萍，她是新加坡著名演員，在1998年新加坡版本的《神鵰俠侶》中飾演郭襄。林湘萍表示自己在台灣生活已經9年，一直住在台北，昨日早上的大地震讓她嚇壞了，當時剛送完小孩上學，正準備補眠，結果就瞬間天搖地動，晃到人幾乎沒辦法走直線，就跟電影中的場景一樣。

林湘萍透露當下整個人無法思考，雖然地震只持續了幾分鐘，但感覺卻非常漫長。林湘萍還說自己抓起手機，試圖與丈夫和孩子聯絡，並在個人IG帳戶中留下「一些遺言」，以免最壞的情況發生。林湘萍直言，這次地震經歷讓她餘悸猶存，不禁開始思考是否要結束在台北生活的日子。不過，林湘萍也表示自己所住的大樓建築物並沒有什麼損傷，家裡也沒有遭受重大損失。

另一位新加坡女星嘉雅絲嘉蘭（Gayathri Segaran），地震當下正好在台灣度假，她透露這是自己人生第一次遇到地震，以致於搖晃一段時間後，她才意識到地震來了。嘉雅絲嘉蘭表示，她所在的公寓有許多物品因為地震傾倒，也一度短暫停電，但電力很快就恢復。嘉雅絲嘉蘭特別提到，之後接連的餘震讓她十分害怕，心中充滿擔憂和焦慮，忍不住往事情最糟糕的可能性去想。

無論如何，幸運地是這兩位女藝人都沒有在地震中受傷。

雪梨新南威爾斯大學的地質專家克拉克（Stuart Clark）表示，考慮到地震的規模，台灣的死傷人數遠遠少於其他遭遇類似強震的國家，這說明台灣在建築避震的安全規範方面花了很多功夫。

不過，克拉克也指出目前仍有不少人受困，餘震是一個可能的威脅。克拉克強調台灣的地理位置地震活動頻繁，加上台灣地形多山，其他的斷層也有可能發生地震，在這種地震多發地區生活，「必須時刻保持警惕」。


更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

花蓮強震再添亡魂累計10死！男爬小錐麓步道慘遭活埋　遺體已送出

移居花蓮日人遇強震！直呼26年來最劇烈　「放水在床邊」準備逃難

花蓮強震　日本學者稱台灣倒塌大樓有共同特徵：1樓「只有柱子」

天王星大樓明拆除！罹難者康老師的友人發聲：希望能找到貓咪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞