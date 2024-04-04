新加坡女星在台遇地震！嚇得在IG留「遺言」：從未感到如此害怕

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林湘萍透露當下整個人無法思考，雖然地震只持續了幾分鐘，但感覺卻非常漫長。林湘萍還說自己抓起手機，試圖與丈夫和孩子聯絡，並在個人IG帳戶中留下「一些遺言」，以免最壞的情況發生。林湘萍直言，這次地震經歷讓她餘悸猶存，不禁開始思考是否要結束在台北生活的日子。不過，林湘萍也表示自己所住的大樓建築物並沒有什麼損傷，家裡也沒有遭受重大損失。
另一位新加坡女星嘉雅絲嘉蘭（Gayathri Segaran），地震當下正好在台灣度假，她透露這是自己人生第一次遇到地震，以致於搖晃一段時間後，她才意識到地震來了。嘉雅絲嘉蘭表示，她所在的公寓有許多物品因為地震傾倒，也一度短暫停電，但電力很快就恢復。嘉雅絲嘉蘭特別提到，之後接連的餘震讓她十分害怕，心中充滿擔憂和焦慮，忍不住往事情最糟糕的可能性去想。
無論如何，幸運地是這兩位女藝人都沒有在地震中受傷。
雪梨新南威爾斯大學的地質專家克拉克（Stuart Clark）表示，考慮到地震的規模，台灣的死傷人數遠遠少於其他遭遇類似強震的國家，這說明台灣在建築避震的安全規範方面花了很多功夫。
不過，克拉克也指出目前仍有不少人受困，餘震是一個可能的威脅。克拉克強調台灣的地理位置地震活動頻繁，加上台灣地形多山，其他的斷層也有可能發生地震，在這種地震多發地區生活，「必須時刻保持警惕」。
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