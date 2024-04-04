兄弟官大元引退無遺憾！身份轉換有任務在身 幫助失親、單親孩童
今（4）日中信兄弟和台鋼雄鷹的主場賽事後，舉辦了為兄弟效力13年的「轉運手」官大元的引退儀式，本人也在接下投手教練王建民的球後，忍不住落淚。儀式後官大元接受訪問，談到選手生涯是否有遺憾，他表示引退只是身份轉換，往後還有很多跟打球一樣重要的事情等待自己去完成。
記者林之越/台北報導
官大元受訪時表示，其實除了身為球員之外，感覺自己身上還有很多任務，除了有點可惜沒有在大巨蛋中比賽外，其實沒有什麼太多遺憾。隨後自己也透露：「私底下也有在進行很多事情，像是去年底成立了一個名叫『台灣元動力運動發展協會』的運動發展協會，未來希望可以透過協會幫助過去跟他一樣單親失親背景的小孩。」
針對協會的工作，他也補充道：「希望用自己的力量去幫助他們翻轉人生，因為他們可能想要從事體育這個項目，但是得不到別人的支持，跟當初的自己一樣，所以希望能夠成為他們的推手。」
此外，目前正在進行春季聯賽的成棒台中霸龍隊，領隊兼顧問黃泰龍也有邀請他幫忙，主要擔任技術顧問的角色，因此官大元自己也笑稱，引退後的自己身兼多職。
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