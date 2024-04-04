王柏融單場3安還敲出台鋼首轟！賽後稱：有一場沒一場會想比較多
「大王」王柏融找回節奏敲台鋼隊史首轟！今（4）日台鋼雄鷹面對中信兄弟，旅日返台的王柏融在5局上敲出台鋼隊史首轟，也是回歸中職後的首支全壘打，並且全場共4個打數敲出3支安打，狀況相當火熱。王柏融賽後接受訪問，表示之前是卡在自己的打擊節奏，現在比較常上場後有找回感覺，過去有一場沒一場會想比較多。
記者林之越/台北報導
本場比賽進行到5局上，兄弟暫時以3：1領先台鋼，王柏融上場先是選到一個壞球，瞄準徐基麟的失投球，一棒敲出飛向中左外野方向的全壘打，這發兩分砲也成為台鋼隊史的首轟，不過最後許基宏敲出關鍵三壘安打，幫助兄弟以5：3拿下勝利。
除了隊史首轟外，王柏融在本日4個打席，各別敲出1支二壘安打、一壘安打，貢獻2分打點。賽後談到自己的打擊表現，王柏融表示：「之前是卡在自己的打擊節奏好像比較沒有那麼順暢，但在比賽中有漸漸找回節奏。」「之前有一場沒一場的時候，就會想比較多。」
另外，對於外界的關注，他則回應道：「雖然大家都會說我表現不好，是因為壓力大，但我自己覺得是經歷一些事情後，感覺影響到自己的想法，變得比較保守一點。」最後王柏融也表示，相當期待明日澄清湖的首場主場賽事。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁