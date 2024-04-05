勇士5連勝期間防守質變！Draymond Green定位調整、改由TJD扛中鋒

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雖然前4場面對的對手：馬刺隊、黃蜂隊、魔術隊和熱火隊，本賽季的進攻效率都敬陪末座，但是對獨行俠一戰他們也只讓對手得到100分（賽季進攻效率118.5，聯盟第6）。
「我們把他們壓制在只得100分，」勇士主帥Steve Kerr這樣說道，「對我來說，這是一個好跡象，代表我們最近在客場的表現並非僥倖。」
數據反應的更加直接：當本季將對手的得分限制在100分以下時，勇士隊的戰績為9勝0敗；而當將對手的得分限制在110分以下時，勇士隊的戰績為22勝4敗。
Draymond Green毫無疑問是勇士在防守端的核心人物，也可能是這個時代最佳的防守球員，在對上獨行俠隊的那場比賽，他完成4次抄截，關鍵時刻將的Daniel Gafford在籃下的出手給蓋了下來，發揮了關鍵的影響力。
但Green不是勇士防守提升的唯一原因，Slater在近期的一篇文章中指出，勇士在輪換上做出關鍵調整，讓TJD和Green在這幾場比賽大量搭檔內線，甚至一起先發，從而解放了這位前DPOY，讓他可以在比賽中迅速移動支援，做出協防。
「這讓Draymond可以成為球隊的『中外野手』（Center Fielder，是棒球比賽中防守面積最大的位置）。」Steve Kerr解釋在TJD在場上時，Green角色的轉變，「讓TJD打5號位，讓Green去場上游擊掃蕩，Green喜歡身後有一個護框者。這些年來，他和Kevon Looney、Andrew Bogut、JaVale McGee一起出賽，今年才開始長時間擔任先發中鋒。這也提醒了我們，如果他能多在場上更多自由移動，他的防守影響力會有多麼強大 。」
▲勇士在輪換上做出關鍵調整，讓TJD和Draymond Green在這幾場比賽大量搭檔內線，甚至一起先發，從而解放了這位前DPOY，讓他可以在比賽中迅速移動支援，做出協防。（圖／美聯社／達志影像）
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