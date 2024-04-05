快評／核爆！熱身賽之王富邦開季崩盤、判若兩隊　先發問題嚴重

勇士5連勝期間防守質變！Draymond Green定位調整、改由TJD扛中鋒

▲金州勇士教練團決定讓「TJD」Trayce Jackson-Davis打中鋒，Draymond Green回到熟悉的位置、去擔任「中外野手」，賦予他更大的防守發揮空間和責任。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士教練團決定讓「TJD」Trayce Jackson-Davis打中鋒，Draymond Green回到熟悉的位置、去擔任「中外野手」，賦予他更大的防守發揮空間和責任。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士近期取得了5連勝，讓他們團隊表現提升的原因是防守強度的增強，勇士隊上一場讓得分爆發力強的達拉斯獨行俠單場只得到100分。而在這一段時間，教練團決定讓「TJD」Trayce Jackson-Davis打中鋒，Draymond Green回到熟悉的位置、去坐鎮中場，賦予他更大的防守發揮空間和責任，從而解放了這位防守天才，《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater在專欄文章中分析，Green防守定位的改變，就是勇士能夠在季末打出一波連勝的關鍵原因

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勇士隊在這一段連勝期間，他們分別只讓對手得到92、93、97、113和100分，防守效率僅有102.9，排名同期間聯盟第2，僅次於熱火的99.8。而在本季之前的大部分時間裡，他們在防守端的表現都不穩定，目前賽季防守效率為115.9，排名聯盟第15，也就是中游水平。

▲勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green，在油漆區待上3秒，讓他成功1守2擋住獨行俠攻勢，已經違例。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green，成功1守2擋住獨行俠攻勢，幫助勇士在末節最後關頭守下勝利。（圖／美聯社／達志影像）
雖然前4場面對的對手：馬刺隊、黃蜂隊、魔術隊和熱火隊，本賽季的進攻效率都敬陪末座，但是對獨行俠一戰他們也只讓對手得到100分（賽季進攻效率118.5，聯盟第6）。

「我們把他們壓制在只得100分，」勇士主帥Steve Kerr這樣說道，「對我來說，這是一個好跡象，代表我們最近在客場的表現並非僥倖。」

數據反應的更加直接：當本季將對手的得分限制在100分以下時，勇士隊的戰績為9勝0敗；而當將對手的得分限制在110分以下時，勇士隊的戰績為22勝4敗。

Draymond Green毫無疑問是勇士在防守端的核心人物，也可能是這個時代最佳的防守球員，在對上獨行俠隊的那場比賽，他完成4次抄截，關鍵時刻將的Daniel Gafford在籃下的出手給蓋了下來，發揮了關鍵的影響力。

但Green不是勇士防守提升的唯一原因，Slater在近期的一篇文章中指出，勇士在輪換上做出關鍵調整，讓TJD和Green在這幾場比賽大量搭檔內線，甚至一起先發從而解放了這位前DPOY，讓他可以在比賽中迅速移動支援，做出協防。

「這讓Draymond可以成為球隊的『中外野手』（Center Fielder，是棒球比賽中防守面積最大的位置）。」Steve Kerr解釋在TJD在場上時，Green角色的轉變，「讓TJD打5號位，讓Green去場上游擊掃蕩，Green喜歡身後有一個護框者。這些年來，他和Kevon Looney、Andrew Bogut、JaVale McGee一起出賽，今年才開始長時間擔任先發中鋒。這也提醒了我們，如果他能多在場上更多自由移動，他的防守影響力會有多麼強大 。」

▲勇士在輪換上做出關鍵調整，讓TJD和Draymond Green在這幾場比賽大量搭檔內線，甚至一起先發，從而解放了這位前DPOY，讓他可以在比賽中迅速移動支援，做出協防。（圖／美聯社／達志影像） ▲勇士在輪換上做出關鍵調整，讓TJD和Draymond Green在這幾場比賽大量搭檔內線，甚至一起先發，從而解放了這位前DPOY，讓他可以在比賽中迅速移動支援，做出協防。（圖／美聯社／達志影像）

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