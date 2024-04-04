李亦伸專欄／詹姆斯生涯爭冠「最後一舞」　只要有老詹就有希望！

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只要有老詹，湖人永遠有爭冠機會和可能
但今年湖人戰績、表現都不如預期，湖人目前戰績44勝33敗，勝率5成71，西區第九，還需要通過附加賽考驗，才能打進季後賽。
湖人上季開低走高打進西區決賽，湖人以43勝39敗勝率5成24西區第七種子晉季後賽，今年湖人勝率比上季更好，但例行賽排名更差，未來能不能順利通過附加賽考驗，一切都是未知數。
美國NBA大嘴球評 Stephen A. Smith分析，「明年老詹狀況不會比今年更好，明年湖人更難比金塊、灰狼、雷霆、太陽成為更好球隊，你指望老詹今年不能奪冠，明年還可以奪冠，那是不可能的事」。
大嘴球評這些評論說了等於沒說，40歲球員很難，甚至根本不可能比39歲更好，41歲，肯定不可能比39歲更出色，這是必然。
湖人和老詹關鍵在於：今年湖人陣容，老詹和Anthony Davis狀況，他們有機會擊敗金塊，一旦對上雷霆、灰狼、快艇、太陽，老詹能不能帶領湖人這套陣容闖關，再度踏上總冠軍舞台。
目前湖人應該還可以跟金塊競爭，因為湖人目前比上季更好，只要Gabe Vincent、Jared Vanderbilt兩人可以健康投入季後賽，那麼我大膽認為：湖人可以復仇，湖人有能力淘汰雷霆、灰狼、金塊西區三強，湖人面對快艇、太陽、勇士也都有十足勝算。
我的評論和分析基礎理論
1、湖人上季西區決賽被金塊4：0橫掃，主要關鍵在系列賽輸掉兩場不該輸的球，還有更大致命傷：湖人只有四個人在打球，他們是老詹、AD、Austin Reaves、八村壘。先發主控D'Angelo Russell狀況、手感、防守差到教練隊友都對也失去信心，D'Lo最後甚至還上不了場，另外就是替補控球Dennis Schroder狀況實在太差。
湖人在防守、對位和輪換都遇上困難，只靠四核心主力球員支撐，系列賽第2、4場該贏沒贏，氣勢整個瓦解。
2、湖人只靠四個人要擊敗金塊七人輪換，其中Nikola Jokic和Jamal Murray兩人還打出超巨身手和無法防守狀況，湖人想要贏球，難如登天。
3、今年湖人老詹、AD、八村壘、Austin Reaves四人狀況都跟上季季後賽差不多，D'Lo信心和身手也恢復到八成以上，Spencer Dinwiddie防守對位都很稱職，就是手感和進攻不穩定，替補控球Gabe Vincent能防守、有速度和外線，如果203公分前鋒Jared Vanderbilt也能傷癒歸隊，回到正常狀況，湖人核心基本輪換至少七人，我認為湖人能淘汰西區任何一個對手。包括衛冕軍金塊。
湖人需要有七人能打出正常水準和輪換，老詹和AD得持續打出超級球星身手和表現，才能展現奪冠實力。目前看來我認為湖人正在醒來，巨人正在回到奪冠路上。
4、Jared Vanderbilt是很重要拼圖，一防守、二對位身高、三籃板，他的存在能提升湖人防守、輪轉和禁區籃板實力，達到改變並影響比賽能力，因為到了季後賽，Taurean Prince、Jaxon Hayes的替補作用和功能都很難派上用場。
我對湖人還是很有信心。