勞動部投入1.26億元　提供2千個臨工機會、攜手助災後重建

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二、勞保等相關保費補助及緩繳措施：行政院已於113年4月3日公告此次震災災區範圍為花蓮縣，勞動部依《災害防救法》規定，針對災區受災的勞保、職保、就保被保險人，給予6個月的保險費補助，並將依花蓮縣政府所送受災名冊主動比對，民眾不需提出申請；此外，勞保、職保被保險人如於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。另提供受災投保單位得依個案辦理勞保、職保、就保及勞工退休金緩繳並免徵滯納金相關權宜措施。
三、請假及職業災害補償權益：受災勞工如有就醫診治或休養需求而無法上班，可依勞工請假規則請普通傷病假。惟勞工受傷如係執行職務所致而經認定為職業災害，雇主應依法給予公傷病假，並給予醫療費用及原領工資等補償；對於不幸罹難者，雇主應給予其遺屬喪葬費及死亡補償。又職災勞工如有參加職災保險，可依規定請領職災保險給付，雇主並得依法抵充職災補償責任。至於勞工如因地震導致交通受阻而晚到班或無法到班，雇主不可視為遲到或曠職論處。
四、善後工作之安全措施：勞動部再次提醒地震過後，事業單位於開工作業前，應依職業安全衛生相關法令規定，實施自動檢查，並加強後續善後工作之各項防災措施。
民眾對於上述措施如需再進一步洽詢，可撥打1955或各項措施洽詢專線，或就近洽詢當地就業服務據點（就業中心、就業服務站、臺）、勞工保險局各地辦事處，將由專人提供說明。
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