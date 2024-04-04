衛福部公開募款網站　王必勝響應PO文！呼籲用愛心凝聚力量

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因應本次0403花蓮震災造成災民生命財產損傷，復原重建更是艱辛的路途。基於災害救助精神，財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將用以協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目，協助受災地區及民眾度過難關。
本次所募得款項專款專用，民眾可利用以下管道進行捐款：匯款線上捐款平台，於4月4日晚間7時開放，平台皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜。
線上平台 https://backme.tw/ref/0403twhl，可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費用30元，民眾可多加利用信用卡捐款。
Line Pay：進入Line App進入錢包主頁後，點選「體驗完整Line Pay服務」，選擇「愛心捐款」，即可點選「0403花蓮震災募款專案」，再點選「公設財團法人賑災基金會」進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款。
三、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：
SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。
NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」
BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。
ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。
民眾若有相關疑問，可於4月6日上午9時後撥打電話洽詢，代表號：(02)7751-6306。亦可洽1957免付費諮詢專線詢問。
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