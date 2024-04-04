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衛福部公開募款網站　王必勝響應PO文！呼籲用愛心凝聚力量

▲ 為結合政府及民間力量協助0403花蓮震災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為今（2024）年4月4日至 5月3日止，為期一個月。（圖／NOWnews攝影中心）
▲ 為結合政府及民間力量協助0403花蓮震災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為今（2024）年4月4日至 5月3日止，為期一個月。（圖／NOWnews攝影中心）

記者許家禎／台北報導

為結合政府及民間力量協助0403花蓮震災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為今（2024）年4月4日至 5月3日止，為期一個月。衛福部次長王必勝也PO文分享，衛福部呼籲大家一起用愛心凝聚起力量，為臺灣加油祈福，協助災民重建。

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我國4月3日發生強震，各級政府及民間單位第一時間啟動救災工作，衛福部轄公設財團法人賑災基金會，由行政院協助創立，長期以賑濟災民為主要業務，之前曾受外交部委託辦理烏克蘭人道救援募款、2023年土耳其地震協調專案包機運載消防署特搜隊前往救災、協調國內各大非營利組織集合救難物資協助土耳其。

因應本次0403花蓮震災造成災民生命財產損傷，復原重建更是艱辛的路途。基於災害救助精神，財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將用以協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目，協助受災地區及民眾度過難關。

本次所募得款項專款專用，民眾可利用以下管道進行捐款：匯款線上捐款平台，於4月4日晚間7時開放，平台皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜。

線上平台 https://backme.tw/ref/0403twhl，可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費用30元，民眾可多加利用信用卡捐款。

Line Pay：進入Line App進入錢包主頁後，點選「體驗完整Line Pay服務」，選擇「愛心捐款」，即可點選「0403花蓮震災募款專案」，再點選「公設財團法人賑災基金會」進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款。

三、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

 民眾若有相關疑問，可於4月6日上午9時後撥打電話洽詢，代表號：(02)7751-6306。亦可洽1957免付費諮詢專線詢問。

▲衛生福利部公設財團法人賑災基金會公布 0403 花蓮震災捐款帳號。（圖／衛福部提供）
▲衛生福利部公設財團法人賑災基金會公布 0403 花蓮震災捐款帳號。（圖／衛福部提供）

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