2026新北市長前哨戰　綠營正國會、蘇系爭復仇記主角

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被視為熱門人選的立委蘇巧慧，眾所皆知是老縣長的女兒，上次大選成功挑戰三連霸，羽翼已成，此外蘇系嫡系子弟兵還包括立委吳秉叡與張宏陸，另議員佈局也在早在北縣時期開枝散葉，在新北可謂勢力龐大。
在議會方面，上月初蘇系睽違10年由張維倩重新接總召，當時老縣長蘇貞昌擔任監交人，被視為助攻蘇巧慧問鼎大位意味濃厚，更傳出將爭取新北市黨部主委一職，掌握地方黨機器避免夜長夢多，都將是黨內初選的利多籌碼，鋪路蘇巧慧上演「公主復仇記」。檯面上雖無明顯動作，但據悉蘇巧慧鴨子划水，低調跨區勤跑基層。
正國會方面，林右昌卸任基隆市長後，在2022年民進黨新北市長戰將難產之際，也曾被討論參選一事，而最終以坐鎮基隆輔選前立委蔡適應為由婉拒，也坦言過去許多友人推薦或建議他參選，日後黨內「青壯世代」組閣，林右昌接掌「天下第一大部」，如今更多了中央歷練，毫無疑問具備挑戰直轄市百里侯資格。
此外在正國會在新北實力同樣不容小覷，立委李坤城順利接棒余天，更有包括具高聲量戰將卓冠廷5席議員，將會是林右昌參選新北的最大奧援。就連跨派系立委都曾大讚其豐富歷練、市政成績單佳且行動力十足，是相當不錯的戰將。也讓外界關注是否能為正國會精神領袖游錫堃上演「王子復仇記」。今年5月黨代表與地方黨部主委改選即將登場，被視為黨內初選的前哨戰，百里侯前哨戰態勢將逐漸明朗。