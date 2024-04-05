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2026新北市長前哨戰　綠營正國會、蘇系爭復仇記主角

▲蘇巧慧深耕地方多年，上屆大選成功挑戰立委三連霸，羽翼已成，加上蘇系在新北實力雄厚，外界認為宣布參選只是時間早晚問題。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇巧慧深耕地方多年，上屆大選成功挑戰立委三連霸，羽翼已成，加上蘇系在新北實力雄厚，外界認為宣布參選只是時間早晚問題。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

後侯友宜時代將至，過去被視為「藍營最強諸侯」的新北市長交出兵符，從升格直轄市後，民進黨相繼派出游錫堃、蘇貞昌黨內大咖皆未嚐勝果，2026一役傳民眾黨有意插旗一搏，三咖督讓民進黨有望收復失土。蘇貞昌女兒蘇巧慧上屆大選成功挑戰三連霸，羽翼已成，被外界視為有望上演「公主復仇記」；同為黨內中生代的內政部長林右昌，接掌「天下第一大部」，日前到新北拜會侯友宜，更被傳曾向總統蔡英文稱「願意承擔新北」，正國會在新北實力同樣不容小覷，5月黨部主委之爭即將登場，百里侯前哨戰態勢將逐漸明朗。

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▲林右昌卸任基隆市長後掌管「天下第一大部」，資歷豐富加上正國會在新北實力不容小覷，都是爭取參選新北市長的最大奧援。（圖／記者葉政勳攝）
▲林右昌卸任基隆市長後掌管「天下第一大部」，資歷豐富加上正國會在新北實力不容小覷，都是爭取參選新北市長的最大奧援。（圖／記者葉政勳攝）
新北市為全台人口之冠，投票人數約為340萬人，無論藍綠白，都將是兵家必爭之地，新北從升格至今，接連派出游錫堃、蘇貞昌與林佳龍黨內大咖，皆未嚐勝果。如今侯卸任在即，國民黨為人選燒腦，民眾黨黃國昌有意插旗，三咖督局面讓民進黨收復失土機會大增。

被視為熱門人選的立委蘇巧慧，眾所皆知是老縣長的女兒，上次大選成功挑戰三連霸，羽翼已成，此外蘇系嫡系子弟兵還包括立委吳秉叡與張宏陸，另議員佈局也在早在北縣時期開枝散葉，在新北可謂勢力龐大。

在議會方面，上月初蘇系睽違10年由張維倩重新接總召，當時老縣長蘇貞昌擔任監交人，被視為助攻蘇巧慧問鼎大位意味濃厚，更傳出將爭取新北市黨部主委一職，掌握地方黨機器避免夜長夢多，都將是黨內初選的利多籌碼，鋪路蘇巧慧上演「公主復仇記」。檯面上雖無明顯動作，但據悉蘇巧慧鴨子划水，低調跨區勤跑基層。

正國會方面，林右昌卸任基隆市長後，在2022年民進黨新北市長戰將難產之際，也曾被討論參選一事，而最終以坐鎮基隆輔選前立委蔡適應為由婉拒，也坦言過去許多友人推薦或建議他參選，日後黨內「青壯世代」組閣，林右昌接掌「天下第一大部」，如今更多了中央歷練，毫無疑問具備挑戰直轄市百里侯資格。

此外在正國會在新北實力同樣不容小覷，立委李坤城順利接棒余天，更有包括具高聲量戰將卓冠廷5席議員，將會是林右昌參選新北的最大奧援。就連跨派系立委都曾大讚其豐富歷練、市政成績單佳且行動力十足，是相當不錯的戰將。也讓外界關注是否能為正國會精神領袖游錫堃上演「王子復仇記」。今年5月黨代表與地方黨部主委改選即將登場，被視為黨內初選的前哨戰，百里侯前哨戰態勢將逐漸明朗。

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