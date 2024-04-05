UVL決賽／北市大、臺師大連六年對決爭后　4連霸or重返榮耀將揭曉

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臺北市立大學對中正大學之戰，北市大林書荷15分、186公分的甘可慧12分，163公分的陳潔也貢獻10分，以25：18、25：6、25：11獲勝，六闖冠軍戰，中正大學幾近熄火，以葉軒岑得6分最佳。
北市大執行教練鄧衍敏表示，就是讓所有選手下場，和舉球員陳莉鎔磨合，為冠軍戰作準備。那測試結果呢？她說： 「還不錯，8個月來一樣的慣性，沒有突然變成我不認識的她們。」
新鮮人林良黛和碩一的陳莉鎔都將面對生涯首場UVL冠軍戰。鄧衍敏笑說：「良黛剛入隊時就是個小屁孩，現在是微屁，一個好的主攻手要能收放自如，我希望她可以把自己有點『天天』的個性收歛一點，讓自己更穩重，並成為穩定球隊的力量。」
林良黛的大學生涯看來適應得不錯，經過企業排球聯賽的洗禮也變得更有自信了。「一開始打企排時怕怕的，後面開始對球隊有點小貢獻，才慢慢對自己有信心。打HVL和UVL沒啥不同，但在HVL時我是學姐，要做學妹的榜樣，UVL變學妹，會比較沒那麼果斷。」
另役，臺灣師大以3：0(25：20、25：17、25：18)勝高雄師大，朝著重返榮耀的路又往前邁進一大步。此役臺師大以葉于雯得18分最佳，李貝兒14分次之；高雄師大劉雙菱13分，是隊中唯一得分上雙者。
臺灣師大執行教練曾華鈺表示，賽前原本擔心選手對這個空間感會很陌生，目前為止看來大家適應得不錯。「一開始大家可能是較缺乏安全感，攔網跳得較急，但後面慢慢調整，我希望選手全力以赴，享受比賽，輸沒關係，要知道為何輸，責任由教練來扛就好。」
大一新鮮人李貝兒說，第一次和在中原大學的哥哥李尼希米一起打UVL，可以互相鼓勵很開心。李貝兒表示自己很享受UVL這個舞台，也知道臺師大已經很長一段時間沒拿到冠軍，很希望今年可以和隊友攜手重返榮耀。
去年披高雄師大戰袍的李子嫣今天和昔日隊友變對手，面對生平第一場UVL冠軍戰，她說：「我告訴自己，在心態上要更有企圖心。」有趣的是，李貝兒和李子嫣在教練曾華鈺眼中是兩個強烈對比。「貝兒很火爆，子嫣太溫，如果能夠中和一下，多好。」