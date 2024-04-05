UVL決賽／旅日好手張育陞轟新高42分　彰師奇蹟逆轉、晉級冠軍賽

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特別從日本返國為彰師大助拳的張育陞， 繼昨天貢獻39分，率彰師逆轉勝連六屆晉四後，今天對上上屆亞軍臺灣師大，攻擊58次得36分、 攔網成功得2分、發球得4分，一共拿下42分再寫個人新高，再度帶領隊友逆轉勝，繼109學年度後再闖冠軍戰。
連兩場決賽一人救彰師，張育陞開心的是，今天他有感受到團隊作戰，而非孤軍奮戰。「很開心今天我不是一個人，其實我沒想過可以逆轉，0：2後的第三局，我告訴隊友和自己，我們已無退路，只能一顆一顆好好打，就放開打好好享受比賽。」
這場比賽張育陞也成功喚醒了幾位攻擊手，吳國強、陳恩得、賴建豪、莊子霖各進帳9、7、7、6分，多點開花下造成中原大學攔網上的壓力。81次舉球中有46顆好球、 攔網和發球各拿下1分的「大玠」陳玠廷，靈活穿針引線也是大功臣，張育陞說： 「大玠很棒！」
旅日邁入第四個年頭，張育陞最大的收獲，是攻擊手法變得更多元。「以前可能就是每顆球都用力打，現在面對不好處理的球，會在當下做最好的選擇，減少力量用不同的方式處理，抗壓性也比之前好。」
關鍵戰役發揮關鍵效果，「大玠」陳玠廷說：「我等了兩年，終於可以和學長(張育陞)並肩作戰超亢奮，今天這一役，隊裡的凝聚力比之前更好，沒人想放棄，讓我很感動。我相信明天的比賽，我們可以發揮得比今天更好，把隊史第一座冠軍盃帶回彰化。」
張育陞透露，109學年度高中排球聯賽。「大玠」效力的豐商在四強賽，輸給現在唸臺灣師大、當時打內湖高中的温逸凱。「很開心今天可以帶著他一起打敗臺灣師大，甜蜜復仇。」
此役臺灣師大溫逸凱得25分最多，洪榮發20分，張祐晨16分。