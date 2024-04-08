韓國文創IP為何能席捲全球？優質影視、遊戲擦亮「韓流」黃金招牌

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不過韓流興起的原因絕非政府立法扶植這麼簡單，韓國政府也很清楚，不斷推動文創內容公司上市，讓資金能夠更迅速注入內容產業，且讓這些娛樂創作者大量與市場接軌。法規訂下保護，給予產業發展環境，同時推動產業化、市場化，放手讓經濟力量發揮作用。
如今韓國文創多點開花，許多韓劇是由漫畫改編而來，另外也有許多遊戲是由韓劇改編而成，各種IP在不同媒介上跨界結合，併發出全新的生命力。以韓劇改編的遊戲為例，近年較知名的就有《女神降臨》、《屍戰朝鮮》、《夜行書生》、《柔美的細胞小將》、《阿斯達年代記》等等，不難看出韓國文化產業已將「IP經濟」的黃金公式：「單一IP以多種形式創造價值」發揮得淋漓盡致。
進一步探討「IP經濟」的威力，以韓國遊戲為例，根據韓國內容振興院今年3月4日發佈的《2023大韓民國遊戲白皮書》，2022年韓國遊戲產業規模為22兆2149億韓元，較去年同期相比增長5.8%，比全球遊戲市場的0.9％成長率要好上不少。韓國遊戲的知名IP當屬MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）領域，根據韓國遊戲媒體報導，《天堂M》曾經在MMORPG市場展現了壓倒性的佔比，隻手撐起半邊天，不過從2022年開始，其他MMORPG遊戲IP崛起，MMORPG市場呈現百花齊發的態勢。
其中，韓國遊戲大廠Nexon開發的限制級遊戲《波拉西亞戰記》，憑藉高沉浸感的故事敘述手法，高品質的畫面與動作表現，高自由度的即時戰爭系統，獲得許多玩家青睞。Nexon今年適逢公司成立30週年，舉辦一系列慶祝活動，Nexon旗下過去的知名遊戲包括《冒險島》、《跑跑卡丁車》、《爆爆王》等等，子公司Mintrocket開發的《潛水員戴夫》，去年也入圍了TGA的「最佳獨立遊戲獎」。而《波拉西亞戰記》即將透過遊戲橘子代理在台上線，也讓台灣粉絲相當期待。