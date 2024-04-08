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韓國文創IP為何能席捲全球？優質影視、遊戲擦亮「韓流」黃金招牌

▲韓國文創軟實力近年風靡全球，無論是影視、遊戲、漫畫、社群圖文都十分受歡迎，「韓流」已經成為全亞洲，甚至是全球令人矚目的一股文創IP勢力。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲韓國文創軟實力近年風靡全球，無論是影視、遊戲、漫畫、社群圖文都十分受歡迎，「韓流」已經成為全亞洲，甚至是全球令人矚目的一股文創IP勢力。（示意圖／翻攝自Pixabay）

生活中心/綜合報導

韓國文創軟實力近年風靡全球，無論是影視、遊戲、漫畫、社群圖文都十分受歡迎，2024年第1季已經出現多部人氣話題韓劇，像是正在熱映的《淚之女王》，還有《殺人者的購物中心》、《死期將至》、《和我老公結婚吧》等等，而結合靈異與風水的韓國電影《破墓》也帶來超高討論度，「韓流」儼然已經成為全亞洲，甚至是全球令人矚目的一股文創IP勢力。

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▲《淚之女王》故事說的是家裡有35頭牛的農村「里長的兒子」娶了富可敵國的「女王集團」精明幹練還強勢得幾近冷血的女兒，從此進入一個功利、殘酷的世界。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》是近期討論度超高的韓劇之一。（圖／Netflix提供）
除了影視之外，欲達成「文化立國」目標的韓國，也很重視遊戲產業，在2007年推出《遊戲產業振興法》，2020年改名為《遊戲商業法》，規定政府必須對遊戲產業提供補助，也規範了遊戲的分級限制，同時針對進口到韓國的外國遊戲，透過課稅的方式給予限制。另外，法律中明指「遊戲是一項文化活動」，削弱社會大眾對遊戲的負面觀感。

不過韓流興起的原因絕非政府立法扶植這麼簡單，韓國政府也很清楚，不斷推動文創內容公司上市，讓資金能夠更迅速注入內容產業，且讓這些娛樂創作者大量與市場接軌。法規訂下保護，給予產業發展環境，同時推動產業化、市場化，放手讓經濟力量發揮作用。

如今韓國文創多點開花，許多韓劇是由漫畫改編而來，另外也有許多遊戲是由韓劇改編而成，各種IP在不同媒介上跨界結合，併發出全新的生命力。以韓劇改編的遊戲為例，近年較知名的就有《女神降臨》、《屍戰朝鮮》、《夜行書生》、《柔美的細胞小將》、《阿斯達年代記》等等，不難看出韓國文化產業已將「IP經濟」的黃金公式：「單一IP以多種形式創造價值」發揮得淋漓盡致。

▲《柔美的細胞小將》從漫畫改編成韓劇，然後又製作成遊戲。（圖／翻攝自官網）
▲《柔美的細胞小將》從漫畫改編成韓劇，然後又製作成遊戲。（圖／翻攝自官網）
進一步探討「IP經濟」的威力，以韓國遊戲為例，根據韓國內容振興院今年3月4日發佈的《2023大韓民國遊戲白皮書》，2022年韓國遊戲產業規模為22兆2149億韓元，較去年同期相比增長5.8%，比全球遊戲市場的0.9％成長率要好上不少。韓國遊戲的知名IP當屬MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）領域，根據韓國遊戲媒體報導，《天堂M》曾經在MMORPG市場展現了壓倒性的佔比，隻手撐起半邊天，不過從2022年開始，其他MMORPG遊戲IP崛起，MMORPG市場呈現百花齊發的態勢。

其中，韓國遊戲大廠Nexon開發的限制級遊戲《波拉西亞戰記》，憑藉高沉浸感的故事敘述手法，高品質的畫面與動作表現，高自由度的即時戰爭系統，獲得許多玩家青睞。Nexon今年適逢公司成立30週年，舉辦一系列慶祝活動，Nexon旗下過去的知名遊戲包括《冒險島》、《跑跑卡丁車》、《爆爆王》等等，子公司Mintrocket開發的《潛水員戴夫》，去年也入圍了TGA的「最佳獨立遊戲獎」。而《波拉西亞戰記》即將透過遊戲橘子代理在台上線，也讓台灣粉絲相當期待。

▲24小時無限制戰爭MMO《波拉西亞戰記》，首創據點建設與作戰指揮機制，提供玩家前所未有的遊戲體驗！（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》以高度擬真的3D風格，搭配高沉浸劇情的中世紀歐洲戰地世界觀，受許多玩家期待。（圖／遊戲橘子提供）

 

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