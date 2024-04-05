王柏融是台鋼雄鷹的心臟！富邦一勝難求　今回澄清湖主場拚贏球

我是廣告 請繼續往下閱讀
王柏融是台鋼雄鷹的心臟，以這樣說也不為過，尤其是去年交易林子偉，台鋼一口氣獲得王溢正、藍寅倫、翁瑋均等三位好手，以目前開季來看，台鋼雄鷹的確是做出正確判斷。
此外，台鋼能夠說動王柏融回台灣發展，領隊劉東洋與後勤團隊的用心，甚至飛到北海道「動之以情」，總教練洪一中的勸說，也讓王柏融成為台鋼的猛將。王柏融開季打擊率高達4成44，目前全壘打、二壘安打都已經「解鎖」，剩下的就是持續堆高他在中職的紀錄。
而他在日職5年期間也不是全然沒有收穫，累積15轟之外，他對日本棒球的細膩度，還有投手的節奏，已經都有一定了解，因此他才會說出「日本的棒球跟台灣的棒球不一樣」，最主要是在揮棒、打擊的節奏不同。
王柏融主場首秀 進化的大王登場
王柏融今天將回到台鋼雄鷹主場先發出賽，並且沒有意外將成為全場焦點，這位來自台灣屏東的「太陽之子」，回到南台灣的家鄉，又是主場比賽，表現會怎樣令人期待，尤其澄清湖球場經過整修，球迷是否可以感受到「進化的大王」，也的確是焦點。
富邦開季3連敗 先發投手被打爆是主因
另一看點就是富邦悍將開季0勝3敗，投手不佳是主因，但打擊方面只有王正棠打擊還算最穩定，申皓瑋、范國宸雖然表現中規中矩，但李宗賢、高國麟、王念好等明顯需要「熱開」，也要看鋒總要如何調整。
投手是最大問題，尤其先發，洋投只有戈威士4.2局失1分「勉強」及格，布藍登開季先發僅投1局狂失4分，今天對戰台鋼想要雪恥，要看自己控球、被打率能否降低。
陳仕朋季外調薪到40萬，儼然是土投未來希望，尤其在江少慶尚未歸隊前，他要想辦法撐起富邦先發輪值，而他前一場面對統一獅，陳仕朋僅投僅先發1.1局，被敲10支安打，失掉8分，堪稱是「最慘一役」，也要在連假前，趕緊調回來。
總結：
台鋼雄鷹雖然在開季收到1勝1敗戰績，但目前看來全隊士氣很旺，尤其投手陣容，不輸目前已經成軍有一段時間的5隊，就看洪總如何調度，想辦法讓每位球員都發揮最大戰力。
陳金鋒對於台鋼雄鷹的掌握度，或是對自家球員的狀況要如何突破，會是這次系列賽關鍵，尤其投手群要怎樣封鎖王柏融，或是先發投手有誰能跳出來當救世主，會是球隊贏球之外最大的收穫。
今日中職賽事與轉播預告：
17:05台鋼雄鷹出戰富邦悍將（高雄澄清湖棒球場）轉播：CPBLTV、DAZN 。先發投手：笠原祥太郎、布藍登
17:05中信兄弟出戰樂天桃猿（台北大巨蛋）轉播：CPBLTV、DAZN。先發投手：艾士特、黃子鵬
17:05統一獅出戰味全龍（天母棒球場）轉播：CPBLTV、DAZN、緯來體育台。先發投手：郭俊麟、艾璞樂
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁