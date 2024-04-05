油價升、降息遲、通膨恐復燃！美股收盤慘 道瓊大跌530點
美國股市4日經歷動盪的一天，道指大幅高開216點後，升幅一度擴大到294點，最高報39421點，惟尾段急速滑落，最終三大指數收盤齊挫逾1%。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，4日美股表現不佳，主因是油價持續上升，加上聯準會（Fed）對短期內降息一事繼續抱觀望態度。布蘭特期油突破每桶90美元心理關口，市場擔憂通膨復燃，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）也為降息的憧憬「降溫」，表示如果抗通膨的進展停滯，則聯準會今年可能不會降息。受到卡什卡利言論影響，美國10年期公債殖利率股價從盤中低點回升，最後交易價格為 4.305%。
CFRA Research 首席投資策略師史塔福爾（Sam Stovall）認為，投資者目前採取觀望態度，「10年期公債殖利率是關鍵驅動力，因為聯準會的擔憂意味著他們並不急於降息，因此證實了聯準會將緩慢降息的預言。」
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已過週三也表示，雖然今年仍有降息空間，但政策制定者需要更多證據，證明通膨正在向2%的目標邁進，然後才有機會進行利率下調。
4日收盤，道瓊工業指數挫跌530.16點或1.36%，以38596.98點作收；標準普爾500指數下挫64.28點或1.23%，收5147.21點；科技股那斯達克指數下跌228.38點或1.40%，收16049.08點；費城半導體指數重挫147.43點或3.01%，收4756.07點。