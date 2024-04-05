影／賴鴻誠是否超時成中信兄弟落敗主因？「東哥」黃忠義這樣說

「一粒」女神中職初登場！台鋼雄鷹主場首戰　葉保弟應援曲受關注

▲一粒除了外表神似女藝人黑嘉嘉，精湛的舞蹈也吸引不少粉絲，今天將在中職台鋼主場「開箱」。（圖／NOWnews資料照）
▲一粒除了外表神似女藝人黑嘉嘉，精湛的舞蹈也吸引不少粉絲，今天將在中職台鋼主場「開箱」。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

「一粒」女神來了！台鋼雄鷹今（5）日回到主場高雄澄清湖球場遭遇富邦悍將，比賽焦點除了總教練洪一中出戰老東家外，王柏融表現以及葉保弟的表現也很受注意，台鋼雄鷹在這兩場大巨蛋賽事，外野雖然有應援團熱情加油，但還是比不上回到主場熱烈應援，其中Wing Stars啦啦隊爆紅的「中職黑嘉嘉」一粒（趙宜莉），也是球迷注意關鍵，她可望跳中職近期最火熱的舞蹈，「葉保弟」應援曲，屆時台鋼雄鷹將成為球迷口中的「粒保樂園」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉保弟應援曲中有國樂成分，據說是會長謝裕民欽點，他希望有這樣的區別，讓台鋼成為六隊中，最具特色的球隊，加上應援團長希本的改編，就成為球迷心中最愛的舞蹈。

葉保弟一開始也針對此歌曲有點排斥，但他了解創作緣由，以及很有特色的嗩吶加入後，自己也能接受，甚至越打越好。

▲一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系，時常是校內「書卷獎」得主。（圖／記者張一笙攝影）
▲一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系，時常是校內「書卷獎」得主。（圖／記者張一笙攝影）
「一粒」女神也是目前歌曲爆紅的原因，她的外表出眾，加上「空靈」般的氣質，讓人很難不注意，網路上也有球迷以「一天一粒」來形容對她的喜愛。

一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系，時常是校內「書卷獎」得主，並且她還有著多益960分的優秀外語實力，是球迷心中的「學霸女神」。

▲中職女神「一粒」趙宜莉近期爆紅，跟葉保弟驚喜合體。（圖／張一笙攝影）
▲中職女神「一粒」趙宜莉近期爆紅，跟葉保弟驚喜合體。（圖／張一笙攝影）
一粒不但被封女神，還有著多益960分的優秀外語實力（圖／一粒IG）
一粒不但被封女神，還有著多益960分的優秀外語實力（圖／一粒IG）
台鋼雄鷹目前開季1勝1敗，隨著「大王」王柏融的手感加熱，並敲出個人中職回台首轟後，葉保弟的表現也需要受到關注，不過他在中職目前8打數只有1安打，打擊率1成25，是否有機會先發出賽，攸關「粒保樂園」能否開張。

▲中職台鋼雄鷹葉保弟是否有機會先發。（圖／林柏年攝）
▲中職台鋼雄鷹葉保弟是否有機會先發。（圖／林柏年攝）
▲一粒（左）跟葉保弟首度合體跳應援舞。（圖／台鋼雄鷹臉書）
▲一粒（左）跟葉保弟首度合體跳應援舞。（圖／台鋼雄鷹臉書）
▲一粒洗腦的「葉保弟應援曲」席捲中職。（圖／翻攝一粒IG）
▲一粒洗腦的「葉保弟應援曲」席捲中職。（圖／翻攝一粒IG）


更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

7.2強震不用怕！林志玲一句話撫慰人心　台鋼女神一粒嚇完報平安

台鋼啦啦隊女神一粒「5年前舊照被挖」　真面目粉絲看傻：嚇到我

一粒登上國際！水手台灣日邀請Wing Stars　西雅圖開「粒保樂園」

葉保弟灰姑娘般的棒球生涯！一路拚進中職　又因「一粒」熱舞爆紅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞