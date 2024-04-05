「一粒」女神中職初登場！台鋼雄鷹主場首戰 葉保弟應援曲受關注
「一粒」女神來了！台鋼雄鷹今（5）日回到主場高雄澄清湖球場遭遇富邦悍將，比賽焦點除了總教練洪一中出戰老東家外，王柏融表現以及葉保弟的表現也很受注意，台鋼雄鷹在這兩場大巨蛋賽事，外野雖然有應援團熱情加油，但還是比不上回到主場熱烈應援，其中Wing Stars啦啦隊爆紅的「中職黑嘉嘉」一粒（趙宜莉），也是球迷注意關鍵，她可望跳中職近期最火熱的舞蹈，「葉保弟」應援曲，屆時台鋼雄鷹將成為球迷口中的「粒保樂園」。
記者吳政紘/綜合報導
葉保弟應援曲中有國樂成分，據說是會長謝裕民欽點，他希望有這樣的區別，讓台鋼成為六隊中，最具特色的球隊，加上應援團長希本的改編，就成為球迷心中最愛的舞蹈。
葉保弟一開始也針對此歌曲有點排斥，但他了解創作緣由，以及很有特色的嗩吶加入後，自己也能接受，甚至越打越好。
「一粒」女神也是目前歌曲爆紅的原因，她的外表出眾，加上「空靈」般的氣質，讓人很難不注意，網路上也有球迷以「一天一粒」來形容對她的喜愛。
一粒求學時期成績十分優異，雙主修織品系及法語系，時常是校內「書卷獎」得主，並且她還有著多益960分的優秀外語實力，是球迷心中的「學霸女神」。
台鋼雄鷹目前開季1勝1敗，隨著「大王」王柏融的手感加熱，並敲出個人中職回台首轟後，葉保弟的表現也需要受到關注，不過他在中職目前8打數只有1安打，打擊率1成25，是否有機會先發出賽，攸關「粒保樂園」能否開張。
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