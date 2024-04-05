持續關心花蓮強震！矢板明夫：台灣老屋改造緩慢 威脅生命財產
台灣3日早上遭遇規模7.2地震，是近25年以來最強烈的地震，引發全球關注，目前已知有10人死亡、1099人受傷，日本知名媒體人、《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，除了不停接到來自日本的關心慰問以外，也點出台灣在對抗地震等災害方面，需要改進的關鍵所在。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫4日晚間在官方臉書發文，以花蓮「天王星大樓」嚴重傾斜、7樓女住戶喪生的案例，帶出該建物在6年前花蓮大地震時，就被縣政府貼過黃單，代表有安全疑慮，卻未經完整修繕就恢復使用，因此導致悲劇發生。雖然38年前建的「天王星大樓」，在台灣並不能算是很舊的房子，但明顯已不具備良好的抗震能力；根據天下雜誌2022年的報導，台灣的住宅平均屋齡高達32年，30年以上老屋逾440萬棟，占比近5成，算是非常高，而且台灣的房子普遍也缺乏完整的修繕機制。
矢板明夫直言，有人批評台灣的房子「又老又醜」，但他認為更嚴重的是，台灣老屋抗震和防火災的能力不足，已經嚴重威脅到台灣民眾的生命財產安全，而台灣老舊房屋改造速度緩慢，有一個很重要的原因也在於法律條文缺乏合理性。
矢板明夫進一步點出，進行房屋重建，居住面積往往會大幅減少，房產價值也會變相貶值，導致許多屋主都不願意進行重建，這件事責任並不在屋主，而是在制定法律的立法院，台灣的老房子只會越來越多，除了修法，政府還應該設法提供支持措施，例如金融補貼、稅收優惠等，鼓勵屋主積極參與房屋安全改造計劃，提高整體社會的安全水準。
最後，矢板明夫打下：「保護國民的生命財產安全，是政府的首要職責。希望未來能看到台灣在建築安全領域取得更加積極的進展，讓居民在面對自然災害時更能安心。」