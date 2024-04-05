一粒「魔性舞蹈」開箱！台鋼雄鷹應援團解密　林子偉要叫他老哥

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希本是台鋼應援團團長，本身就是高雄那瑪夏人，而他最喜歡的就是音樂，也是音樂創作歌手，台鋼雄鷹的應援曲幾乎都是他跟「灰姑娘工作室」的編曲老師一起討論出來，葉保弟的應援曲爆紅，也讓希本有點意外。
「一開始葉保弟有點不能接受，但我們有跟他說，這是獨一無二的曲子，他也才慢慢習慣。」希本說。
葉保弟的應援曲以國樂為主，其實一開始台鋼雄鷹大部分的球員應援曲都是以國樂為基底，因為會長謝裕民也認為這樣很有特色。
3月31日的比賽，因雨延賽未打，但不少台鋼雄鷹球迷都到場，希本去年7月才加入，但他也苦思要怎樣幫助台鋼雄鷹成為中職最受矚目的球隊。
融合台灣本土元素 希本跟林子偉還是親戚
希本是那瑪夏布農族出身，他表示，會長謝裕民也很支持「本土」文化，希望有這樣的元素帶入，希本不但把原住民的「報戰功」的方式帶入，加上台語、未來也可能有其他族群，甚至新住民的應援方式也很有特色。
希本跟林子偉有親戚關係，還跟林岱安、蕭憶銘、孔念恩等都是同一家族，他稱呼林子偉為「達嗨」，比林子偉大很多，但很讓人意外的是，他身為林子偉親戚，現在卻幫台鋼雄鷹應援，並沒有衝突，不過林子偉也是台鋼雄鷹第一指名狀元，只是被交易到樂天桃猿，也算是有緣分。
勇於創新 希本讓葉保弟應援曲一炮而紅
希本強調，自己一開始也在摸索，到底要怎樣創作新的球團應援曲，但他們內部討論後，要以「台灣」為文化，不管是原住民、漢族還是台語、客家語、甚至新住民都要考慮，他說：「我一開始也會收到很多意見，但也要溝通。」
「葉保弟的應援曲是中職獨一無二」，希本說這句話時，眼中閃耀著驕傲與自信，他認為，一開始很多人不能接受，甚至有點排斥，網路上也有一些酸民留言，但葉保弟不但打出成績，這首歌也因為曲風特殊，加上舞蹈很有趣，讓葉保弟一炮而紅。
希本強調，這首歌以國樂為發想，跟葉保弟溝通後，很多球迷也慢慢可以接受，而他們收到這樣的意見，也可以更有動力，真的也為中職帶來更多活力。
隨著台鋼雄鷹主場開幕戰即將登場，台鋼雄鷹應援團人一開始雖然不多，但很多志工願意到場協助應援，希本也感受到「團隊」的力量，他也希望未來台鋼的音樂可以更有活力，持續帶動大家進場看球，注意中職台鋼雄鷹。
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