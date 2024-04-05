大王「戰隊集合」由來公開！不畏花蓮大地震　他現在最支持王柏融

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過去在PTT上有不少球迷討論棒球，若是以陽岱鋼來舉例，棒球版有所謂的「酸陽戰隊」，每當有陽岱鋼的新聞或文章，總會有一些鄉民出來嗆聲，久而久之，不少球迷就稱他們為「戰隊」，還會晚點名、報數，藉此讓球迷會心一笑。
到了王柏融出發前挑戰日職，看到王柏融表現，這些粉絲也會「分心」，加上要酸王柏融的ID不少，這些球迷也成為「大王戰隊」。
大王戰隊集合 球迷lucian5566有心製作支持王柏融
PTT上面有所謂「大王戰隊集合」，尤其是王柏融要出賽，或是預定先發的場合，底下推文都會提到，而球迷lucian5566不但製作大王戰隊「梗圖」，還把圖片印出來，支持王柏融，以「嗆聲」方式，再度支持王柏融。
球迷lucian5566是花蓮人，這兩天花蓮發生大地震，好險他平安無事，4日還到台北大巨蛋看大王，結果王柏融就開轟了，「大王戰隊」發揮功效，他也十分開心。
他自費力挺台灣之光，挺王柏融，不但自掏腰包送給球迷，也希望更多人支持王柏融，還預告4月5日在澄清湖棒球場會「登場」，免費發送毛巾，十分有心。
大王戰隊由來 綠繡眼大王令人匪夷所思
大王戰隊，成員包括「白鹿大王」、「地獄大王」、「起爆雞大王」、「台鋼牡蠣」、「八割大王」，最扯還有「綠繡眼大王」，漢堡、蠶豆酥都是配料，原因都其來有自。
讓我們來一ㄧ了解這些綽號的背景：
白鹿大王：
2021年8/19播出的日本節目「超かわいい映像連発!どうぶつピース!!」（超可愛動物小單元）其中一個單元在找尋白蝦夷鹿，住在北海道遠別高校的學生，北島悠翔，說他有在家裡後面的農田看過三頭茶色的鹿和一頭白鹿，結果他喜歡的選手成績變好了，就是王柏融，王柏融2020年在火腿打擊率2成07，只有2轟，9打點，不過2021年他卻打擊率提升到2成41，還有6轟跟26分打點。
地獄大王：
火腿隊新庄剛志監督，曾在王柏融在育成選手回到一軍時，提到「或許他會進化回歸，一但落入地獄，就不想再陷下去，我想要好好珍惜這樣的球員。」，王柏融也沒有辜負新庄監督的期待，一回歸就連續2場有長打，並且還在之後開轟，讓球迷驚訝，並稱他為「地獄大王」。
起爆雞大王：
不少球迷應該常看到日職常會以「起爆劑」來形容球隊陷入低潮，或是掙扎的情況下，球隊攻擊主力，王柏融在去年回到一軍，就被期待是火腿要進入季後賽的X因子，被日本媒體稱為「起爆劑」，而台灣球迷也持續酸王柏融，並以「起爆雞大王」，來形容王柏融。
台鋼牡蠣：
日文稱帶打點的安打為タイムリー(timely)，音似抬牡蠣，因此在PTT上大家都用這樣的說法，王柏融議約權去年被交易到台鋼，而他持續在日職有好表現，球迷用「抬牡蠣」說法沒錯，但換成「大王戰隊」可就不同，他們會用「台鋼牡蠣」來諷刺王柏融的表現，並且牡蠣也有在網路上「鼓勵」代替責備的方式，可說是一語雙關。
八割大王：
王柏融在2020年8月15日出戰養樂多隊比賽中，敲出右外野安打，打擊率一度高到8成18，被稱為「八割大王」，聽起來是讚美，但貶意十足，因為王柏融當時在二軍，即便在二軍打再好，也只是「八割大王」。
綠繡眼大王：
2021年5月9日有一名網友在棒球版發文，寫下「我家也有綠繡眼築巢了」，引發球迷撻伐，因為這跟棒球無關，但王柏融卻在此時敲出二壘安打解圍，王柏融因此被稱為「綠繡眼大王」，相當有趣。
大王的零食：
大王戰隊中，也有很有趣的「零食」，因為王柏融纏鬥能力很強，因此被稱為「蠶豆（纏鬥）酥」，加上王柏融曾在2023年8月17日對戰羅德打出安打，站上英雄訪問台，獲贈麥當勞漢堡一年份，頓時也成為網友討論的話題。
根據《NOWnews今日新聞》記者實地到球場採訪球迷，不少球迷都還是很支持王柏融，或許在網路上還是有很多酸民，甚至不到球場看球，只出一張嘴，但也都還是很關心「大王」的表現。
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