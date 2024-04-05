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台灣祭男神「單身又會調酒」！IG、出沒地點曝　4.5萬讚：馬上到

▲台灣祭4/4~4/6在墾丁登場，網友分享現場捕獲的「台灣祭男神」，大讚他單身又會調酒。（圖／翻攝Threads）
▲台灣祭4/4~4/6在墾丁登場，網友分享現場捕獲的「台灣祭男神」，大讚他單身又會調酒。（圖／翻攝Threads）

記者徐銘穗/綜合報導

屏東音樂盛事「台灣祭」昨起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，5大舞台、135組樂團接力連續嗨唱3天，現場湧入大批樂迷共襄盛舉。有網友分享台灣祭第1天現場捕獲的「台灣祭男神」，微卷短髮加上陽光帥氣笑容，大讚他「單身又會調酒」，就連今（5）男神出沒地點、IG與Threads全被神出，吸引超過4.5萬人按讚，驚呼：「馬上到！」

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台灣祭舉辦邁入第4屆，今年推出更多元的演出陣容，除了美秀集團、金曲獎最佳樂團滅火器、拍謝少年等百組樂團，並邀請唱過火紅動漫火影忍者主題曲的日本龐克天團SABOTEN、義大利新潮流NOCTAE、泰國火紅重搖滾勁旅Defying Decay等知名國際藝人跨海參與演出。

▲台灣祭今年邁入第4年。（圖／屏東縣政府提供）
▲台灣祭今年邁入第4年。（圖／屏東縣政府提供）
此外，台灣祭還規劃「春漾舞台」開放給有音樂作品的新生代音樂家或樂團報名，篩選出具實力、發展潛力的表演者，今年這個舞台突破400組報名，包括來自有日本、英國、泰國、澳大利亞、義大利、香港等7個國家的團體，最後經評審選拔，選出全國及海外頂尖27組樂團演出，可謂競爭激烈。

網友在Threads上分享「台灣祭男神」調酒影片，寫道：「為什麼台灣祭又有帥哥啊⋯單身又會調酒！」該名男神濃眉大眼、笑容非常陽光，影片中網友問他：「有沒有女朋友？」他笑沒有被質疑「長這樣沒有女朋友，騙人！」緊接著又問：「那有沒有男朋友？」他燦笑回說：「都沒有！」

「台灣祭男神」調酒影片曝光引爆討論，截自今早7時許，已收穫超過4.5萬個讚、2000則留言，原PO不藏私分享男神今日、台灣祭第2天行程，「總之他明天會在南方舞台右側鄰近沙灘熱血開賣，自己憑本事」，網友瘋狂留言「不要逼我去音樂祭」、「這邊需要一杯」，不少人都喊：「馬上到！」

影片曝光後，男神友人也跑來留言，並公開男神IGThreads帳號，就連男神本人也將影片分享在IG限時動態，再次強調自己真的單身、沒有女朋友。

最後，無法前來參與台灣祭的樂迷別哭，也可透過台灣祭粉絲頁（Facebook）及三立新聞網本站、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、完全娛樂YouTube等平台線上直播，一起欣賞精彩表演；活動演出表可上台灣祭官方網站或臉書查詢。


台灣祭Taiwan Music Festival活動資訊

▶時間：2024年4月4日~4月6日 上午11時~晚上10時
▶演出清單：
4/5 滅火器/怕胖團/固定客ft.法拉利姐/賤葆大樂隊/西屯純愛組/Multiverse/潤少/老王樂團/福夢FUMON/Who Cares胡凱兒/午夜乒乓/SABOTEN/庸俗救星/火燒島/Pussyliquor/SpecialThanks等
4/6 玖壹壹/葛西瓦/拍謝少年/高爾宣/隨性x施文彬/傷心欲絕/OBSESS/夜間限定/當代電影大師/粗大ABAND/守夜人/tokyo honey trap/MANDARK/Fine樂團/Theseus忒修斯等
▶票價：免費入場
▶地點：屏東墾丁大灣遊憩區

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