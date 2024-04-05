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花蓮餘震整夜45次！國家警報半夜再響　規模最大5.3：怕到沒睡　

▲花蓮日前發生規模7.2的強震之後，至今仍然餘震不斷，今（5）日整夜又有餘震45起，宜蘭、花蓮國家級警報再響。（圖/NOWnews攝影中心）
▲花蓮日前發生規模7.2的強震之後，至今仍然餘震不斷，今（5）日整夜又有餘震45起，宜蘭、花蓮國家級警報再響。（圖/NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

花蓮日前發生規模7.2的強震之後，至今仍然餘震不斷，根據氣象署地震預報中心資料，今（5）日從凌晨開始至早上6時，一共發生45次餘震，其中最大芮氏規模達5.3，連雙北半夜都有感，不少人又被搖醒，在社群上表示：「又被搖醒不敢睡了」。而根據氣象署的資料顯示，從3日發生7.2強震之後，至今已經有480次的餘震，氣象署未來也將持續觀察地震序列。

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花蓮國家警報半夜再響！一夜餘震高達45次

根據中央氣象署地震測報中心資料，今（5）日花蓮從凌晨至上午6時，餘震已經發生45起，其中有感地震7個，小區域地震38個，而2時35分規模5.3的地震最大，連雙北的民眾都感到明顯搖晃大約10秒，不少人被地震以及警報給吵醒之後，怕到不敢再入眠，在社群掀起討論。

而該地震是在花蓮縣近海發生，震央在花蓮縣政府北北東方19.1公里處，深度31.2公里，屬於淺層地震，氣象署針對宜蘭、花蓮2縣市發布國家級「災防告警」，這也是連續兩個半夜國家級警報再響，讓在地人深夜都睡得不安穩。

▲花連深夜再度地牛翻身，芮氏規模達5.3，最大震度4級。（圖/中央氣象署）
▲花蓮深夜再度地牛翻身45次，芮氏規模最大達5.3，最大震度4級。（圖/中央氣象署）
7.2強震後「餘震達到480次」！氣象署回應：頻率已經慢慢下降

根據氣象署的資料，截至今（5）日上午7時為止，從芮氏規模7.2強震之後，大大小小的餘震已經達到480起，其中有114次有感地震，266次小區域地震。

象署地震測報中心主任吳健富強調，能量的釋放在大地震過後的3天內是最為頻繁的，這次花蓮7.2強震，餘震最大規模為6.5，從昨天清晨開始，餘震的頻率已經開始降低，整體規模也越來越小，大多落在3至4.5級，未來仍會持續留意餘震狀態，整體地震序列大約要數個月至半年才會完整停止。

▲花蓮7.2強震之後，經過兩天餘震發生480起，不過整體規模以及頻率都在下降中。（圖/中央氣象署提供）
▲花蓮7.2強震之後，經過兩天餘震發生480起，不過整體規模以及頻率都在下降中。（圖/中央氣象署提供）


 

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