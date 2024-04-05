花蓮餘震整夜45次！國家警報半夜再響　規模最大5.3：怕到沒睡　

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象署地震測報中心資料，今（5）日花蓮從凌晨至上午6時，餘震已經發生45起，其中有感地震7個，小區域地震38個，而2時35分規模5.3的地震最大，連雙北的民眾都感到明顯搖晃大約10秒，不少人被地震以及警報給吵醒之後，怕到不敢再入眠，在社群掀起討論。
而該地震是在花蓮縣近海發生，震央在花蓮縣政府北北東方19.1公里處，深度31.2公里，屬於淺層地震，氣象署針對宜蘭、花蓮2縣市發布國家級「災防告警」，這也是連續兩個半夜國家級警報再響，讓在地人深夜都睡得不安穩。
7.2強震後「餘震達到480次」！氣象署回應：頻率已經慢慢下降
根據氣象署的資料，截至今（5）日上午7時為止，從芮氏規模7.2強震之後，大大小小的餘震已經達到480起，其中有114次有感地震，266次小區域地震。
象署地震測報中心主任吳健富強調，能量的釋放在大地震過後的3天內是最為頻繁的，這次花蓮7.2強震，餘震最大規模為6.5，從昨天清晨開始，餘震的頻率已經開始降低，整體規模也越來越小，大多落在3至4.5級，未來仍會持續留意餘震狀態，整體地震序列大約要數個月至半年才會完整停止。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。