清心福全買一送一！星巴克、先喝道第二杯半價　茶の魔手買5送1

花蓮強震「1樓早餐店消失」！老闆神反應救17人　驚悚15秒畫面曝

▲花蓮一家早午餐店在強震時，店內含老闆老闆娘一共17人，老闆機智反應疏散客人，17人最後成功逃生。（圖/翻攝畫面）
▲花蓮一家早午餐店在強震時，店內含老闆老闆娘一共17人，老闆機智反應疏散客人，17人最後成功逃生。（圖/翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

花蓮日前發生芮氏規模7.2的地震，造成花蓮多處民宅傾斜、坍塌的情況出現，各地也出現許多災情，目前為止已經造成10人罹難、1099傷、705人受困、15人失聯。然而1棟位於花蓮市北濱路的5層樓高民宅，在地震發生當下發生坍塌，1樓的早餐店瞬間被壓扁，所幸當時早餐店老闆及老闆娘機智反應，救了在店內用餐的17名客人，現場驚悚15秒畫面也隨之曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於花蓮市北濱路的5層樓民宅，1樓是一家名為「幸福時刻早午餐」店面，當時在還沒發生地震時，店內用餐的客人大約有17人。根據流出的影片中可以看到，地震發生時大樓隨之跟著搖晃，一行人立刻從早餐店衝出來，老闆手上端著早餐店的食物，直到老闆娘最後衝出來之後，不到3秒時間，一樓就被大樓給壓扁，整個過程只有15秒不到。

▲花蓮一家早午餐店受到地震強襲坍塌，一樓店面瞬間被壓扁，所幸店內17人都已逃出才發生坍塌，現場揚起粉塵。（圖/翻攝畫面）
▲花蓮一家早午餐店受到地震強襲坍塌，一樓店面瞬間被壓扁，所幸店內17人都已逃出才發生坍塌，現場揚起粉塵。（圖/翻攝畫面）
老闆、老闆娘機智反應救了17人！早餐店客人嚇壞感謝

回顧當時的狀況，早餐店老闆出面受訪表示，地震發生的時候就覺得情況非常不對，第一時間就立刻叫顧客趕快往外疏離，沒想到所有人才剛衝出來，房子就垮下來了；而老闆娘也因為及時把火給關閉，否則後果將不堪設想，早餐店客人逃過死劫也餘悸猶存，非常感謝老闆以及老闆娘及時疏散大家。

影片在社群廣為流傳，不少人紛紛回應「這真的叫做把握黃金逃命時間.....前後15秒不到就垮了」、「幸好老闆跟老闆娘反應夠快，不然全部都被埋在裡面了」、「大讚老闆跟老闆娘的反應，客人一定全部嚇傻了」、「幸好都逃出來了，最後老闆娘逃出來時只有3秒就垮了」、「老闆手上還端著送餐的餐點......還能馬上疏散客人真的很厲害」。

▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、傾斜，甚至還發生山崩事故。（圖／讀者提供）
▲花蓮強震災情慘重，傳出多起房屋倒塌、傾斜，一家早午餐店直接一樓變成地下室。（圖／讀者提供）
大樓判定為危樓馬上拆除！早餐店老闆盼政府提供協助

而由於房屋經過強震坍塌之後，已經被判定為危樓無法繼續居住，經過相關單位評估後需要即刻拆除，就怕過程中影響安全，緊鄰的3間平房在取得屋主同意後也拆除。花蓮縣長徐臻蔚表示：「從3日下午5點多斷水斷電之後，就開始全部拆除，一共4棟3間是木造的平房，然後一棟是這個傾斜的住宅」。

看著自己生財工具就這樣沒了，早餐店老闆也表示「房屋的損失，生財器具或是什麼之類的，都沒辦法正常營業，當然都希望重新再來過，也希望政府補助」目前拆除作業已經告一段落，未來要不要原地重建，還要看屋主之後怎麼評估打算。

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

根本電影情節！7.2強震山崩「神車油門催到底」　破塵殺出逃死劫

台灣女主播「遇強震敬業照播」！目睹天花板狂掉沒逃　本尊找到了

7.2強震「蘇花改巨石砸車」！駕駛逃死劫發聲了　車損狀況曝光

403花蓮地震「25年來最強」！台灣強震比一比　921更嚴重關鍵曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞