花蓮強震「1樓早餐店消失」！老闆神反應救17人　驚悚15秒畫面曝

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老闆、老闆娘機智反應救了17人！早餐店客人嚇壞感謝
回顧當時的狀況，早餐店老闆出面受訪表示，地震發生的時候就覺得情況非常不對，第一時間就立刻叫顧客趕快往外疏離，沒想到所有人才剛衝出來，房子就垮下來了；而老闆娘也因為及時把火給關閉，否則後果將不堪設想，早餐店客人逃過死劫也餘悸猶存，非常感謝老闆以及老闆娘及時疏散大家。
影片在社群廣為流傳，不少人紛紛回應「這真的叫做把握黃金逃命時間.....前後15秒不到就垮了」、「幸好老闆跟老闆娘反應夠快，不然全部都被埋在裡面了」、「大讚老闆跟老闆娘的反應，客人一定全部嚇傻了」、「幸好都逃出來了，最後老闆娘逃出來時只有3秒就垮了」、「老闆手上還端著送餐的餐點......還能馬上疏散客人真的很厲害」。
大樓判定為危樓馬上拆除！早餐店老闆盼政府提供協助
而由於房屋經過強震坍塌之後，已經被判定為危樓無法繼續居住，經過相關單位評估後需要即刻拆除，就怕過程中影響安全，緊鄰的3間平房在取得屋主同意後也拆除。花蓮縣長徐臻蔚表示：「從3日下午5點多斷水斷電之後，就開始全部拆除，一共4棟3間是木造的平房，然後一棟是這個傾斜的住宅」。
看著自己生財工具就這樣沒了，早餐店老闆也表示「房屋的損失，生財器具或是什麼之類的，都沒辦法正常營業，當然都希望重新再來過，也希望政府補助」目前拆除作業已經告一段落，未來要不要原地重建，還要看屋主之後怎麼評估打算。
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