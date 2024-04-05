范瑋琪沉寂4年預告復出！興奮大喊「我活過來了」　留言區超諷刺

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范瑋琪即將復出的貼文公開後，粉絲興奮喊道「期待范范姐繼續唱歌給我們聽」、「等了太久，期待了太久」、「好喜歡妳的歌聲」、「啊啊啊期待范范新作」。不過因為陳建州與大牙的事件，范瑋琪也慘遭波及，底下有不少留言洗版，「想念大牙嗎？大牙加油」、「大牙加油，希望大牙有天也能有重獲新生的感覺」、「大牙加油，妳？算了吧」。
大牙去年6月控訴陳建州（黑人）性騷擾，被黑人夫婦提告妨害名譽求償1000萬元，偵查後她獲不起訴處分。大牙日前出席活動時坦言，當時曾經想不開，「那時候有想要結束生命的想法，要是我訴訟輸了怎麼辦？我可能要賠償，還要被冤枉我說謊。」老公阿廖師聽了震怒，痛罵她：「妳怎麼不負責任？妳輸了不就讓對方太快樂了嗎？」大牙這才轉念去掛號身心科，目前努力拍戲中。
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