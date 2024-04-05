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范瑋琪沉寂4年預告復出！興奮大喊「我活過來了」　留言區超諷刺

▲范瑋琪沉寂4年，大喊「我活過來了」預告即將復出歌壇，貼文下卻充滿「大牙加油」的留言。（圖／寬宏藝術提供）
▲范瑋琪沉寂4年，大喊「我活過來了」預告即將復出歌壇，貼文下卻充滿「大牙加油」的留言。（圖／寬宏藝術提供）

記者薛羽彤／綜合報導

歌手范瑋琪（范范）2020年因失言罵當時行政院長蘇貞昌「狗官」，形象重創，沉寂3年原定去年復出開唱，卻又碰上丈夫陳建州疑似性騷大牙（周宜霈）跟郭源元，只好作罷。昨（4）日她在社群上透露，久違進了錄音室，預告未來將有新作品，底下卻出現許多留言喊著「大牙加油。」

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▲黑人陳建州偵訊後，離開北檢（圖／記者潘千詩攝，2023.10.19）
▲陳建州不承認曾對大牙性騷擾，反告她妨害名譽，確定不起訴。（圖／記者潘千詩攝）
范瑋琪經歷失言風波，唱片作品停擺，消失在螢光幕前。昨日她在社群上發文透露，「進了時隔已久的錄音室，戴上耳機的瞬間，我，活過來了！好神奇！好感恩！好舒服！好想念～」並分享兩張戴著耳機的照片，預告未來會有新作品。

▲范瑋琪曬出進錄音室的照片，預告即將復出。（圖／范瑋琪臉書）
▲范瑋琪曬出進錄音室的照片，預告即將復出。（圖／范瑋琪臉書）
范瑋琪即將復出的貼文公開後，粉絲興奮喊道「期待范范姐繼續唱歌給我們聽」、「等了太久，期待了太久」、「好喜歡妳的歌聲」、「啊啊啊期待范范新作」。不過因為陳建州與大牙的事件，范瑋琪也慘遭波及，底下有不少留言洗版，「想念大牙嗎？大牙加油」、「大牙加油，希望大牙有天也能有重獲新生的感覺」、「大牙加油，妳？算了吧」。

▲大牙（周宜霈）被陳建州求償1000萬想尋短。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲大牙（周宜霈）被陳建州求償1000萬曾想過尋短。（圖／記者吳翊緁攝影）
大牙去年6月控訴陳建州（黑人）性騷擾，被黑人夫婦提告妨害名譽求償1000萬元，偵查後她獲不起訴處分。大牙日前出席活動時坦言，當時曾經想不開，「那時候有想要結束生命的想法，要是我訴訟輸了怎麼辦？我可能要賠償，還要被冤枉我說謊。」老公阿廖師聽了震怒，痛罵她：「妳怎麼不負責任？妳輸了不就讓對方太快樂了嗎？」大牙這才轉念去掛號身心科，目前努力拍戲中。

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