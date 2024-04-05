以為是生命最後1天！印度人遇花蓮強震　回憶921：這次災損相對小

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拉格斯納特並說，由於短路和化學物質溢出，實驗室發生了火災，他嘗試用7-8個滅火器滅火都沒用，只能眼看實驗室裡的一切付之一炬，雖然消防部門在1小時內就趕到，但學校的化學系又發生了火災，即使是消防員也無能為力，因為實驗室裡的所有數據和研究工作幾乎都被摧毀，也讓學生們十分擔心。
拉格斯納特並不是唯一對這場強震感到吃驚的印度人，輔仁大學教授、印度籍天主教神父伊魯達斯萬（Stanislaus Irudayaselvam）表示，雖然過去13 年，他在台灣已經歷了多次地震，但這次時間更長、強度更大，持續了1分多鐘，事發後被困在花蓮的伊魯達斯萬聲稱，當地已與首都台北完全隔絕，希望火車能盡快復駛，陸路交通可能需要幾天時間才能搶通：「真的太可怕了，當我打字的時候，我又感覺到了餘震。從今天早上開始一直晃動，到現在已經10小時左右了，都是餘震，有數百個。」
在台灣住了將近30年、於台北經營出口貿易和餐廳的希拉南達尼（Girish Hiranandani）則說，上一次強度類似的地震，就是921集集大地震，當時造成2400多人死亡，不過幸運的是，這次對住宅、財產以及基礎設施的破壞，並不像921時那麼嚴重：「當然，在花蓮，救援工作正在進行中，我認為他們還有很多工作要做，因為有些人仍然被困在倒塌的建築物中，但我相信政府正在盡力而為。」
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