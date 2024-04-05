持續關心花蓮強震！矢板明夫：台灣老屋改造緩慢　威脅生命財產

以為是生命最後1天！印度人遇花蓮強震　回憶921：這次災損相對小

▲台灣3日遭遇近25年來最嚴重的地震，救援人員至今仍在搜救受困及失聯者，已傳出有10人不幸罹難。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣3日遭遇近25年來最嚴重的地震，救援人員至今仍在搜救受困及失聯者，已傳出有10人不幸罹難。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣3日遭遇近25年來最嚴重的地震，規模達到7.2，救援人員至今仍在搜尋、營救受困及失聯者，不少在台灣的外籍人士都被這場強震嚇到，有在台灣求學的印度留學生更直言，當下還以為「迎來生命最後1天」。另有在台多年的印度籍人士回憶，這些年遇到的地震不在少數，但這次規模堪稱罕見，不過比起1999年的921大地震，破壞力仍偏弱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲0403花蓮強震最新死傷人數。（圖／NOWnews社群中心）
▲0403花蓮強震最新死傷人數。（圖／NOWnews社群中心）
根據《印度斯坦時報》報導，拉格斯納特（Rageshnath）是東華大學的印度裔博士生，地震發生時，他正在學校的實驗室裡做事，地震剛開始時，他以為就跟平常的地震差不多，但當大樓開始劇烈搖晃，他才意識到事情的嚴重性並跑出去查看，發現大樓「像船一樣搖晃」，他一度感覺那是他生命的「最後1天」。

拉格斯納特並說，由於短路和化學物質溢出，實驗室發生了火災，他嘗試用7-8個滅火器滅火都沒用，只能眼看實驗室裡的一切付之一炬，雖然消防部門在1小時內就趕到，但學校的化學系又發生了火災，即使是消防員也無能為力，因為實驗室裡的所有數據和研究工作幾乎都被摧毀，也讓學生們十分擔心。

拉格斯納特並不是唯一對這場強震感到吃驚的印度人，輔仁大學教授、印度籍天主教神父伊魯達斯萬（Stanislaus Irudayaselvam）表示，雖然過去13 年，他在台灣已經歷了多次地震，但這次時間更長、強度更大，持續了1分多鐘，事發後被困在花蓮的伊魯達斯萬聲稱，當地已與首都台北完全隔絕，希望火車能盡快復駛，陸路交通可能需要幾天時間才能搶通：「真的太可怕了，當我打字的時候，我又感覺到了餘震。從今天早上開始一直晃動，到現在已經10小時左右了，都是餘震，有數百個。」

在台灣住了將近30年、於台北經營出口貿易和餐廳的希拉南達尼（Girish Hiranandani）則說，上一次強度類似的地震，就是921集集大地震，當時造成2400多人死亡，不過幸運的是，這次對住宅、財產以及基礎設施的破壞，並不像921時那麼嚴重：「當然，在花蓮，救援工作正在進行中，我認為他們還有很多工作要做，因為有些人仍然被困在倒塌的建築物中，但我相信政府正在盡力而為。」

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

2澳洲公民地震後失聯！澳議員來台度假遇強震：以為整棟樓都會塌

持續關心花蓮強震！矢板明夫：台灣老屋改造緩慢　威脅生命財產

新加坡女星在台遇地震！嚇得在IG留「遺言」：從未感到如此害怕

花蓮強震再添亡魂累計10死！男爬小錐麓步道慘遭活埋　遺體已送出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞