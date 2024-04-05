必勝客清明節又調皮！新品「隱藏吃法」傻眼　他掃墓拜公嬤太狠了

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例如在蛇圈圈披薩上面灑滿「香菜」的話，就會變成「青竹絲」；如果是在蛇圈圈上灑滿黃金起司粉的話則會變成「黃金蟒」；而如果是跟「芝心雙粿草仔龜披薩」合體的話，則是變成有創意的「龜殼花」，相當逗趣的隱藏吃法，也釣出藝人「逸祥」在留言區重演殺蛇的爆紅戲碼，直呼「必勝客不可原諒！」
「芝心雙粿草仔龜披薩」真的變供品！掃墓拜公嬤太狠了
隨著清明節到來，不少人上週就已經安排返鄉掃墓的行程，而必勝客這次推出的「芝心雙粿草仔龜披薩」，就是運用清明節掃墓必拜供品草仔粿來當作主體，因此真的有網友買了個「芝心雙粿草仔龜披薩」當作供品，在掃墓拜拜時端給公嬤享用。
照片曝光後，不少網友全部笑翻表示「必勝客調皮你也跟著調皮，好好笑」、「阿公阿嬤：孫欸，這是哪國食物啊？」、「義大利人看到這個披薩還拿去拜祖先，飛彈看要瞄準必勝客總部了」、「太狠了，真的給阿公阿嬤吃這種披薩，真的很好笑」。
「芝心雙粿草仔龜披薩」、「芝心蛇圈圈」不夠看了！必勝客再推「爆米香跳跳糖披薩」
必勝客除了上述兩款披薩都大顯創意之外，清明節另外一檔最新商品也再度上架，就是「爆米香跳跳糖披薩」，鹹甜鹹甜衝擊的口感，適用爆米香餅加上花生醬、綜合果乾、玫瑰風味粉、莫札瑞拉起司、跳跳糖等做成的甜品披薩，現在已經正式開賣，官網單點大披薩售價299元！想要在清明節嚐鮮的民眾，不要錯過囉！