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必勝客清明節又調皮！新品「隱藏吃法」傻眼　他掃墓拜公嬤太狠了

▲必勝客因應愚人節推出「芝心蛇圈圈」披薩，再度廣受好評，開賣至今已經有不少人買來嚐鮮。（圖/必勝客臉書）
▲必勝客因應愚人節推出「芝心蛇圈圈」披薩，再度廣受好評，開賣至今已經有不少人買來嚐鮮。（圖/必勝客臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

知名連鎖披薩品牌必勝客日前推出兩大新品，包括「芝心雙粿草仔龜披薩」以及「芝心蛇圈圈」兩款，前著因應清明節推出，後者則是愚人節限定款，然而隨著期間限定款披薩銷售進入尾聲，必勝客特地推出「蛇圈圈食用圖鑑」，分享隱藏吃法，而有網友也真的把「芝心雙粿草仔龜披薩」拿去掃墓拜公嬤，讓網友全部傻眼笑翻表示：「阿公阿嬤應該很傻眼」。

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必勝客日前在臉書貼文，表示「歷經大小田調以及拜訪無數名廚，終於讓台灣蛇食用圖鑑問世了！響應動物保育，保證無毒零撲殺」原來，該圖鑑就是用愚人節限定商品「芝心蛇圈圈」下去做變化吃法，而且還替每條經過加工的蛇命名成台灣蛇的種類，雖然不是真的有販售該商品，但卻話題十足。

▲必勝客推出台灣蛇食用圖鑑，推薦「芝心蛇圈圈」披薩的隱藏吃法，引發網友討論。（圖/必勝客臉書）
▲必勝客推出台灣蛇食用圖鑑，推薦「芝心蛇圈圈」披薩的隱藏吃法，引發網友討論。（圖/必勝客臉書）
例如在蛇圈圈披薩上面灑滿「香菜」的話，就會變成「青竹絲」；如果是在蛇圈圈上灑滿黃金起司粉的話則會變成「黃金蟒」；而如果是跟「芝心雙粿草仔龜披薩」合體的話，則是變成有創意的「龜殼花」，相當逗趣的隱藏吃法，也釣出藝人「逸祥」在留言區重演殺蛇的爆紅戲碼，直呼「必勝客不可原諒！」

「芝心雙粿草仔龜披薩」真的變供品！掃墓拜公嬤太狠了

隨著清明節到來，不少人上週就已經安排返鄉掃墓的行程，而必勝客這次推出的「芝心雙粿草仔龜披薩」，就是運用清明節掃墓必拜供品草仔粿來當作主體，因此真的有網友買了個「芝心雙粿草仔龜披薩」當作供品，在掃墓拜拜時端給公嬤享用。

照片曝光後，不少網友全部笑翻表示「必勝客調皮你也跟著調皮，好好笑」、「阿公阿嬤：孫欸，這是哪國食物啊？」、「義大利人看到這個披薩還拿去拜祖先，飛彈看要瞄準必勝客總部了」、「太狠了，真的給阿公阿嬤吃這種披薩，真的很好笑」。

▲網友真的買必勝客「草仔粿披薩」在掃墓祭祖時當作供品，宣稱：「今年給阿公阿嬤吃不一樣的」，笑翻不少人。（圖/必勝客臉書）
▲網友真的買必勝客「草仔粿披薩」在掃墓祭祖時當作供品，宣稱：「今年給阿公阿嬤吃不一樣的」，笑翻不少人。（圖/必勝客臉書）
「芝心雙粿草仔龜披薩」、「芝心蛇圈圈」不夠看了！必勝客再推「爆米香跳跳糖披薩」

必勝客除了上述兩款披薩都大顯創意之外，清明節另外一檔最新商品也再度上架，就是「爆米香跳跳糖披薩」，鹹甜鹹甜衝擊的口感，適用爆米香餅加上花生醬、綜合果乾、玫瑰風味粉、莫札瑞拉起司、跳跳糖等做成的甜品披薩，現在已經正式開賣，官網單點大披薩售價299元！想要在清明節嚐鮮的民眾，不要錯過囉！

▲必勝客全新口味「爆米香跳跳糖披薩」登場，現在單點一個大披薩要價299元，也是期間限定商品。（圖/必勝客提供）
▲必勝客全新口味「爆米香跳跳糖披薩」登場，現在單點一個大披薩要價299元，也是期間限定商品。（圖/必勝客提供）

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