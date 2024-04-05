黃子佼買不雅片！孟耿如貼文下冒出「戀童癖很可怕」　急刪關留言

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孟耿如疑似不堪負荷網友的攻擊，刪掉臉書貼文還關閉留言功能，剩下IG可以回覆，有不少網友在孟耿如曬出地震護女的影片下，持續炮轟，「你老公的運氣真的很好，爆出愛看未成年外流影片結果被地震新聞蓋過去了」、「小孩知道她爸爸直到去年七月，都還在購買偷拍未成年少女的影像嗎？」、「蛤？！！戀童癖比地震更可怕耶！！！買未成年少女影片…這你可以接受？！」、「可不可以不要再若無其事？！！包容罪犯等同共犯！！」不過也有不少網友替她護航，認為黃子佼所為與她無關，不應該禍及親友。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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