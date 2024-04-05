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黃子佼買不雅片！孟耿如貼文下冒出「戀童癖很可怕」　急刪關留言

▲黃子佼（右）被爆出購買未成年少女的不雅片，孟耿如慘遭波及，貼文下出現許多批評黃子佼的留言，她選擇刪文關閉留言功能。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）被爆出購買未成年少女的不雅片，孟耿如慘遭波及，貼文下出現許多批評黃子佼的留言，她選擇刪文關閉留言功能。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

黃子佼去年爆出Metoo事件後，牽連到演員老婆孟耿如，近日，黃子佼性侵罪證不足未起訴，仍被檢方搜到他購買「未成年少女偷拍」影片，檢方給予緩起訴處分2年，須繳給國庫120萬元台幣，並寫下1200字悔過書。孟耿如原本要為母親成立的甜品品牌活動站台，昨（4）日也緊急取消活動，坦言「計劃趕不上變化」，底下冒出不少留言批評黃子佼，現今她已刪掉貼文並關閉留言。

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▲孟耿如（右）停工照顧捲入性騷風波的老公黃子佼，事發超過2個月，終於發千字文分享近況。（圖／翻攝孟耿如FB）
▲黃子佼（左）被爆出購買未成年少女偷拍影片，老婆孟耿如慘遭波及。（圖／翻攝孟耿如臉書）
孟耿如原訂4月5、6號將現身為媽媽創立的中式甜點品牌站台，昨日她發文宣布活動取消，「原本明天想像之前一樣，幫忙家裡的人站櫃服務大家，也讓很久沒看到我的粉絲有合照的機會！但計劃趕不上變化，明後天原本要去現場的活動暫時取消了～」底下仍冒出不少謾罵留言，「你知道你老公做了那些很噁心的事情嗎？也是有女兒的人，居然這樣做」、「拜託妳離婚吧」、「很多戀童癖都會對身邊的小孩下手，拜託保護好你女兒，不要讓她單獨和黃子佼相處」。

▲孟耿如已將宣布取消活動的貼文刪除。（圖／孟耿如臉書）
▲孟耿如已將宣布取消活動的貼文刪除。（圖／孟耿如臉書）
孟耿如疑似不堪負荷網友的攻擊，刪掉臉書貼文還關閉留言功能，剩下IG可以回覆，有不少網友在孟耿如曬出地震護女的影片下，持續炮轟，「你老公的運氣真的很好，爆出愛看未成年外流影片結果被地震新聞蓋過去了」、「小孩知道她爸爸直到去年七月，都還在購買偷拍未成年少女的影像嗎？」、「蛤？！！戀童癖比地震更可怕耶！！！買未成年少女影片…這你可以接受？！」、「可不可以不要再若無其事？！！包容罪犯等同共犯！！」不過也有不少網友替她護航，認為黃子佼所為與她無關，不應該禍及親友。

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