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清明連假第2天！上午國道7大地雷路段曝、省道返鄉出遊車潮湧現

▲今（5）日是清明連假第2天，國道在上午有8大地雷路段、省道返鄉出遊車潮湧現。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（5）日是清明連假第2天，國道在上午有8大地雷路段、省道返鄉出遊車潮湧現。（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

今（5）日是清明連假第2天，交通部高速公路局表示，目前國道路況皆大致正常，截至上午7點，交通量為9.5百萬車公里，呼籲大眾出門避開7大地雷路段；公路局也提到，今天省道返鄉出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

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有關今天路況，高公局指出，今天0至5點國道的交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均（3.9百萬車公里）之1.3倍；預估今天交通量為117百萬車公里。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發；國5南向用路人建議於17點後出發，節省寶貴時間。

▲清明連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）
▲清明連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）
高公局提到，今天國道相關疏導措施包括，5-12點封閉國1埔鹽系統、西螺；13-18點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5點暫停收費；開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

至於省道部分，公路局指出，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

公路局提到，主要省道幹道包括台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，及觀光景點聯外道路，北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段，都有車潮，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

公路局說，該局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另亦已請客運業者於113年清明期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

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