大谷翔平「首轟球」價值至少307萬　幸運球迷指控道奇施壓拿走了

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不過，這樁天大的幸運事，很快被球團威脅的恐懼給籠罩，Roman和Alexis Valenzuela表示，球隊保全人員趕到並將他們兩人分開，向他們施壓、不給他們其他選擇，要他們用相對低的價值交出那顆球。據報導，道奇隊一開始試圖只用2頂大谷翔平親筆簽名的帽子換這顆球，一位專業拍賣行人士告訴《The Athletic》，這顆球的價值至少為10萬美元。
過去若是重要、紀念價值的全壘打球，職業球隊通常會和接到球的球迷進行轉讓談判，球隊或球員會用紀念品或者與該球員的見面的方式，來換回這顆有收藏價值的球。
但這次道奇隊被Roman指控態度強硬且語帶威脅，她稱對方表示如果她決定將球給帶回家，就拒絕幫她驗證這顆球的真偽，而若缺乏認證，就會大大降低這顆球的價值，Roman必須自己驗證這顆球是道奇隊史首轟的真實性。
「我們並不想勒索任何人，這並不是說我們想要拿錢。」Valenzuela說道，「只這是一個特殊的時刻，這是一個特別的球，我只是認為我們取得同等的回報應該是公平的。我很失望，我如此珍惜的一支球隊對我們快速做出了這樣的處理方式。」
Roman和Valenzuela夫婦在離開道奇體育場時帶著2頂簽名球帽和一支簽名球棒及一顆簽名球，這5件物品每件價值約1000美元。。道奇隊透過球隊發言人拒絕討論球迷的不滿。不過他們告訴《The Athletic》：「願意與球迷就此進行進一步對話。」
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