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大谷翔平「首轟球」價值至少307萬　幸運球迷指控道奇施壓拿走了

▲大谷翔平首轟球價值至少至少為10萬美元（約307.4萬台幣），不過昨天撿到這顆球的球迷卻表示道奇並未用他們滿意價值的物品換回它，而是用半強迫的方式要他們交出球。（圖／美聯社／達致影像）
▲大谷翔平首轟球價值至少至少為10萬美元（約307.4萬台幣），不過昨天撿到這顆球的球迷卻表示道奇並未用他們滿意價值的物品換回它，而是用半強迫的方式要他們交出球。（圖／美聯社／達致影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平昨天敲出道奇生涯首轟、也是個人本季首發全壘打，這顆球被道奇「鐵粉」Ambar Roman給撿到，不過後續球團的交涉卻引發爭議。根據《The Athletic》報導，道奇被指控要回球的方式很粗暴，用「施壓的方式」取走了這顆價值至少至少為10萬美元（約307.4萬台幣）的球，最終道奇隊用5件紀念品作為交換，拿回了這顆球。

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大谷翔平將球轟上看台後，球在混亂中來到了Ambar Roman的腳邊，她興奮地舉起了這顆球，「來到球場裡，你總是希望能夠接住球，」Roman受訪時告訴《The Athletic》，「但我從來沒有想到會接到他（大谷）打出的球。」

不過，這樁天大的幸運事，很快被球團威脅的恐懼給籠罩，Roman和Alexis Valenzuela表示，球隊保全人員趕到並將他們兩人分開，向他們施壓、不給他們其他選擇，要他們用相對低的價值交出那顆球。據報導，道奇隊一開始試圖只用2頂大谷翔平親筆簽名的帽子換這顆球，一位專業拍賣行人士告訴《The Athletic》，這顆球的價值至少為10萬美元。

過去若是重要、紀念價值的全壘打球，職業球隊通常會和接到球的球迷進行轉讓談判，球隊或球員會用紀念品或者與該球員的見面的方式，來換回這顆有收藏價值的球。

但這次道奇隊被Roman指控態度強硬且語帶威脅，她稱對方表示如果她決定將球給帶回家，就拒絕幫她驗證這顆球的真偽，而若缺乏認證，就會大大降低這顆球的價值，Roman必須自己驗證這顆球是道奇隊史首轟的真實性。

「我們並不想勒索任何人，這並不是說我們想要拿錢。」Valenzuela說道，「只這是一個特殊的時刻，這是一個特別的球，我只是認為我們取得同等的回報應該是公平的。我很失望，我如此珍惜的一支球隊對我們快速做出了這樣的處理方式。」

Roman和Valenzuela夫婦在離開道奇體育場時帶著2頂簽名球帽和一支簽名球棒及一顆簽名球，這5件物品每件價值約1000美元。。道奇隊透過球隊發言人拒絕討論球迷的不滿。不過他們告訴《The Athletic》：「願意與球迷就此進行進一步對話。」

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