天氣預報／北部降溫！清明連假後2天「雷雨轟炸」　週末強風大雨

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根據天氣風險分析師吳聖宇表示，今天（5日）的天氣跟昨天類似，持續受到東北季風影響，配合華南有些雲層東移通過的影響，苗栗以北到宜蘭、北花蓮一帶有出現短暫陣雨的機會，雨勢不大，但是一整天可能斷斷續續會有些降雨的情況，下雨的區域比較局部性，建議這些地方的朋友外出要記得攜帶雨具。台中以南到台東、南花蓮一帶的天氣看來還是相對穩定，多雲到晴為主。
溫度方面南北之間仍然有較大差異，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫約攝氏24-26度，稍微有些涼意，但是到了台中以南到台東一帶白天高溫可以超過攝氏30度，尤其嘉南高屏等地仍有局部攝氏35-36度以上高溫出現的機會，氣象署也持續針對這些地區發布高溫燈號，外出時要注意多補水預防中暑，南來北往的朋友則是要多留意南北溫差的情況。
連假後兩日天氣不穩定，周末大雨加強陣風
明天週六（6日）白天依然是北部、東北部、東部較容易有短暫陣雨的天氣，明天晚間開始隨著另一波鋒面接近，水氣逐漸增多，除了降雨區域可能擴展到中部地區，同時也開始逐漸有機會出現對流系統發展的情況，雷雨發生的可能性提升，天氣漸趨不穩定。
後天週日（7日）是收假日，但是受到鋒面逐漸通過影響，各地都有出現短暫陣雨或雷雨的機會，預期將是連續假期期間天氣最不穩定的一天，提醒大家要留意對流系統發展通過的情況，可能有局部較大雨勢出現，對流發展通過時也會伴隨較強陣風，南來北往要多留意天氣的變化。
開工日鋒面遠離，周二起轉為東北季風型的天氣
下週一（8日）鋒面通過遠離，但是後續仍有華南雲雨帶東移影響，白天期間各地仍有短暫陣雨或局部雷雨發生的機會，晚間降雨逐漸趨於緩和。下週二（9日）轉變為東北季風型的天氣，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部天氣趨於好轉，多雲到晴，但是山區還是有些零星降雨的可能性。下週三（10日）之後隨著高壓迴流移入，風向由東北風漸轉偏東到偏南風，應該又會有一段相對較為穩定的天氣時間。
值得注意的是下週一（8日）鋒後東北季風較為增強，並且持續到下週三（10日），北部、東北部、東部白天溫度可能較為偏涼，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區也會有較低的溫度出現，局部區域有機會來到攝氏17-18度，以4月來說算是較有涼意，預期溫度要等到下週四（11日）之後才會回升起來，後續應該又會是比較偏暖的型態。