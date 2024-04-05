花蓮餘震「短時間不會停」！規模5以上已18起 連假期間不能鬆懈
花蓮4月3日發生芮氏規模7.2強震後，餘震活動仍在持續，據中央氣象署地震測報中心資料，光是今（5）日，花蓮從凌晨至上午6時，餘震已經發生45起，其中有感地震7個，小區域地震38個，而清晨2點35分規模5.3的地震最大，地震測報中心主任吳健富表示，地震後山區土質鬆軟，配合週末將有鋒面帶來降雨，無論是外出掃墓或正進行的救災，都要更加留意自身安全。
記者張志浩／綜合報導
吳健富指出，目前氣象署仍維持芮氏規模7.2強震是本次地震序列的「主震」結論，而在主震過後，目前為止已有486起餘震、其中113「顯著有感」地震、373起「小區域有感地震」，其中最大規模餘震為6.5和6.2，都發生主震發生的2小時內，統計所有規模5至6的餘震已達18起。
針對昨（4）日晚上10點30分的規模5.1地震和清晨2點35分規模5.3的地震，最大震度在花蓮都達到4級，大台北地區則是因為盆地和高樓效應，導致搖晃感覺增加，國家警報部分在清晨2點35分，也立即對達標的宜蘭、花蓮發布。
吳健富提醒，目前整體餘震已經持續往小、變少的趨勢發展，不過未來仍會突然有較大規模地震出現的機率，民眾仍不可掉以輕心，整體餘震還要觀察數個月至半年，但較大的地震勢必會越來越少。
此外，由於台灣位處地震活躍帶，嘉義地區從0403花蓮強震前，就一直有地震活動出現，當地在近期也有一些地震傳出，雖然和花蓮強震無關，但也還是要提醒民眾，適逢兒童、清明連假，外出要留意安全，家中物品也要做好固定，時刻做好防災準備。