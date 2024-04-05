花蓮微型店家別怕！勞動部啟動「暫緩繳付貸款本息」、挺災後重建

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北分署提到，除了關懷，更啟動「暫緩繳付貸款本息」服務措施，以實際行動做為店家後盾。「暫緩繳付貸款本息」措施包括針對已申貸「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」的受災區災戶店家，提醒於災害發生日起6個月內，持受災證明文件向承貸金融機構提出申請暫緩繳付貸款本息6個月及展延貸款還款期限6個月。
北分署表示，另行政院所公告災區的創業貸款受災戶，更可以申請暫緩繳付貸款本息期間最長1年及展延貸款還款期限最長1年，暫緩繳付貸款本息期間之利息，由勞動部補貼。另外，創業貸款受災戶（不以公告指定為限），經徵求承貸金融機構同意後，得於每次貸款期間內，給予繳息不繳本之寬限期最長1年。北分署提醒有需求的受災區店家可儘快提出申請，以利家園重建。
北分署說，該單位長期以來輔導民眾創業，積極推動勞動部「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡及高齡者創業貸款」，每年協助逾300個店家取得創業資金，在災後重建過程，北分署更將持續關心及協助這些店家恢復營運，齊力協助店家渡過危難。民眾對於上述措施如需再進一步洽詢，可撥打1955或各項措施洽詢專線，創業貸款協助可洽免付費專線0800-092-957，或上「微型創業鳳凰」官網。
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