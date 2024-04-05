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花蓮微型店家別怕！勞動部啟動「暫緩繳付貸款本息」、挺災後重建

▲勞動部關懷花蓮微型創業店家 ，啟動「暫緩繳付貸款本息」措施，力挺店家災後重建（圖／NOWnews攝影中心）
▲勞動部關懷花蓮微型創業店家 ，啟動「暫緩繳付貸款本息」措施，力挺店家災後重建（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

4月3日強震造成花蓮縣嚴重災情，勞動部勞動力發展署北分署積極投入花蓮地區的災後救援和重建工作，為協助當地微型創業店家渡過災損難關，北分署第一時間主動關懷當地微型創業輔導店家受災情況，並啟動「暫緩繳付貸款本息」等貸款者還款緩衝優惠措施，齊心力挺店家災後重建。

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北分署今（5）日指出，在主動聯繫關懷花蓮地區71家微型創業店家過程中，已初步掌握5家微型創業店家，在本次強震中有天花板掉落、工作場域受損及貴重器材摔壞損毀等嚴重財損狀況，所幸人員皆均安。

北分署提到，除了關懷，更啟動「暫緩繳付貸款本息」服務措施，以實際行動做為店家後盾。「暫緩繳付貸款本息」措施包括針對已申貸「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」的受災區災戶店家，提醒於災害發生日起6個月內，持受災證明文件向承貸金融機構提出申請暫緩繳付貸款本息6個月及展延貸款還款期限6個月。

北分署表示，另行政院所公告災區的創業貸款受災戶，更可以申請暫緩繳付貸款本息期間最長1年及展延貸款還款期限最長1年，暫緩繳付貸款本息期間之利息，由勞動部補貼。另外，創業貸款受災戶（不以公告指定為限），經徵求承貸金融機構同意後，得於每次貸款期間內，給予繳息不繳本之寬限期最長1年。北分署提醒有需求的受災區店家可儘快提出申請，以利家園重建。

北分署說，該單位長期以來輔導民眾創業，積極推動勞動部「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡及高齡者創業貸款」，每年協助逾300個店家取得創業資金，在災後重建過程，北分署更將持續關心及協助這些店家恢復營運，齊力協助店家渡過危難。民眾對於上述措施如需再進一步洽詢，可撥打1955或各項措施洽詢專線，創業貸款協助可洽免付費專線0800-092-957，或上「微型創業鳳凰」官網


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