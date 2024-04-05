全台送愛心！衛福部花蓮地震捐款專戶　不到12小時、募得逾3千萬

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賑災基金會今（5）日說明，0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間7點挖貝、LINE Pay線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入，截至昨晚23點59分收到愛心款項合計約3293萬元，其中包括土地銀行帳戶645萬4986元、挖貝集資平台專案489萬0153元、LINE Pay愛心捐款2158萬3209元，也因募款專案啟動適逢假日，故無臨櫃匯款現金挹入。
賑災基金會提到，由財政部及公民營金融機構共同出資成立之財金資訊股份有限公司4日宣布0403震災捐款免收跨行交易手續費，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（含網路銀行及行動銀行）等方式以新臺幣捐款至政府機關公告之震災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。財金公司並宣布捐款300萬元，盼協助災民度過難關。
賑災基金會表示，該專案募款期間為4月4日至5月3日止，線上捐款關帳時間分別為挖貝4月30日、LINE Pay為5月2日。
捐款3管道
0403花蓮震災援助專案捐款專案經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，本專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期1個月。
📌捐款帳號
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）
銀行帳號：102-005-19895-7
若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊為：
SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。
NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」
BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。
ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。
另請捐款民眾特別注意，本次募款期間適逢連假，ATM轉帳、網路轉帳皆可辦理，欲臨櫃匯款請於上班時間再辦理。
📌4月4日晚間7點起，賑災基金會開通2種線上捐款方式：
（一）挖貝集資平台：可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費30元。
（二）LINE Pay 捐款帳戶：進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。
民眾使用前2項線上捐款時，挖貝平台經營者貝殼放大股份有限公司、藍新金流服務平台及LINE Pay與4家銀行共襄義舉，全額吸收平台手續費。
另因線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，挖貝集資平台收款僅到113年4月30日，LINE Pay收款至5月2日，民眾如欲利用上述兩種平台捐款請注意時間。
捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供
收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供
1. 匯款：請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。
2. 線上刷卡：線上操作時，需要索取收據者請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。
捐款專線解答
為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，第一時間開立專線電話共7線，為4月6日上午9點開通，接聽時間為每天上午9點至晚間9點，代表號：(02)7751-6306，民眾如有任何問題，歡迎專線開通後來電洽詢。