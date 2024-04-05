黃子佼買偷拍少女片！沈玉琳爆演藝圈謎片暗黑群組　名單全是大咖

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沈玉琳笑說，「這是演藝圈最大的暗黑群組」，成員一個比一個還大咖，都是娛樂圈巨星，若是公開名單會動搖國本，演藝圈會潰堤、崩盤，他不敢公布源頭是誰，僅透露是黑人陳建州介紹自己入群，他再拉潘若迪進去，至於誰是陳建州的上線，「你只要想想看陳建州有哪幾個好朋友，這樣去想就知道了」。來賓NONO則澄清自己不在該群組當中，自稱「我們不夠大咖」。
潘若迪當時理直氣壯地說這樣沒什麼不對，稱讚有這個群組很棒，「我們平常工作這麼忙，總要讓自己有不一樣的東西享受一下，男人從小時候就看謎片到現在，這東西絕對不能少，人生會缺乏樂趣」，沈玉琳也附合「男人這樣很正常」，認為男人在群組看謎片、討論女性身材外貌都是一般現象。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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