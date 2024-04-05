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黃子佼買偷拍少女片！沈玉琳爆演藝圈謎片暗黑群組　名單全是大咖

▲沈玉琳曾在節目上透露明星有暗黑群組，專門分享謎片，名單都是超大咖。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲沈玉琳曾在節目上透露明星有暗黑群組，專門分享謎片，名單都是超大咖。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者江芷稜／綜合報導

主持人黃子佼被爆購買不雅片，其中7部涉及未成年少女，檢方給予緩起訴處分2年，須繳給國庫120萬元，並寫下1200字悔過書，引發社會輿論譁然，他昨（4）日公開道歉，承諾未來不再犯，希望大家給他改過自新的機會。不過，名人私下觀看成人影片不是單一現象，演藝圈盛傳有一個分享謎片的暗黑群組叫做「貨源甲」，成員名單全是巨星、大咖，成員之一的主持人沈玉琳開玩笑說「名單不能公布，否則會動搖國本」。

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▲沈玉琳表示演藝圈的暗黑群組名單若公開，整個演藝圈會潰堤。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲沈玉琳表示演藝圈的暗黑群組名單若公開，整個演藝圈會潰堤。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
沈玉琳、潘若迪曾在談話性節目《11點熱吵店》討論男生聚會都在聊些什麼，透露被陳建州加入一個神祕群組，裡頭有一個謎片供應商，不定期會釋出大量成人影片，只要有最新影片就會分享給眾人，奇妙的是該群組的人都不會出聲，也不會傳貼圖或按讚，每晚影片進貨後咚咚咚訊息不斷，每個人上線後2分鐘就全員已讀訊息，群組相當低調。

沈玉琳笑說，「這是演藝圈最大的暗黑群組」，成員一個比一個還大咖，都是娛樂圈巨星，若是公開名單會動搖國本，演藝圈會潰堤、崩盤，他不敢公布源頭是誰，僅透露是黑人陳建州介紹自己入群，他再拉潘若迪進去，至於誰是陳建州的上線，「你只要想想看陳建州有哪幾個好朋友，這樣去想就知道了」。來賓NONO則澄清自己不在該群組當中，自稱「我們不夠大咖」。

▲潘若迪透露演藝圈的暗黑群組不會有人發言或按讚。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲潘若迪透露演藝圈的暗黑群組不會有人發言或按讚。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
潘若迪當時理直氣壯地說這樣沒什麼不對，稱讚有這個群組很棒，「我們平常工作這麼忙，總要讓自己有不一樣的東西享受一下，男人從小時候就看謎片到現在，這東西絕對不能少，人生會缺乏樂趣」，沈玉琳也附合「男人這樣很正常」，認為男人在群組看謎片、討論女性身材外貌都是一般現象。

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