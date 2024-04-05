Curry、Thompson轟58分　「浪花兄弟」攜手爆發不能只是曇花一現

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士最終靠著出色的團隊防守拿下勝利，不過「浪花兄弟」Curry和Thompson本季似乎就是難以同場發揮出色。Thompson賽季初經歷了大低潮，甚至先發位置都一度丟掉；Curry進入到賽季中後段，也開始出現一些不穩，「浪花兄弟」對獨行俠這一戰的熄火並不是個案。
2023-24賽季進行至今，勇士一共打了75場比賽，Curry和Thompson場均合計貢獻43.7分，這是自Steve Kerr在2014年開始執掌球隊兵符以來的最差數字。本季是36歲的Curry生涯的第15個賽季，他場均26.4分4.3籃板5助攻；Thompson則是34歲，場均17.3分3.3籃板2.2助攻。
但在今天與火箭的關鍵戰，若贏球幾乎就能高機率收下附加賽的一張門票，「浪花兄弟」攜手打出精彩表現，Thompson上半場就攻下21分，為球隊打下勝利基礎；Curry下半場開始加溫，末節兩次上籃讓火箭隊打消反撲念頭，兩人皆貢獻了29分。
勇士8年4冠的王朝期間，頂尖的防守、無與倫比的團隊化學反應以及浪花兄弟帶來的空間和火力，是他們不可或缺的3要素。本季這3樣東西遲遲無法找回，讓他們落入目前的處境。
不過在5連勝期間，他們似乎正慢慢展現過往的球風特色，擁有聯盟這段期間第2出色的防守效率；儘管缺少了Jonathan Kuminga，但球隊化學反應漸入佳境；Curry和Thompson狀態都有所回升，今天合砍58分。
若能夠在季末找回這些優勢，也為時未晚。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁